Hisense nommée sur la liste ESG Influential Listing de Fortune China en 2023





QINGDAO, Chine, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la marque de technologie grand public et un important fournisseur international d'appareils électroménagers, a de nouveau été nommée sur la liste ESG Influential Listing de Fortune China, pour ses excellentes performances dans les domaines de la recherche technologique et des partenariats de développement, de fabrication et de chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises sélectionnées dans la liste ont fait des efforts remarquables pour améliorer l'environnement, protéger les employés et soutenir les collectivités, et explorent une voie vers une croissance durable et inclusive. En mettant de plus en plus l'accent sur la responsabilité sociale (qui fait partie de la stratégie « double carbone » de la Chine), Hisense reconnaît également l'importance d'un effort mondial qui va au-delà de l'Asie au profit de tous les autres pays du monde.

La liste ESG 2023 de Fortune China note : « Cette année, Hisense a été particulièrement mis en avant pour son travail qui tire parti de l'opportunité de construction « Solaire photovoltaïque, stockage d'énergie, courant continu et flexibilité » (PEDF) créée par la Chine pour créer et utiliser une technologie avancée auto-développée pour les systèmes de climatisation centraux. Cette avancée transforme le système de climatisation d'un grand consommateur d'énergie en une station de transfert du système d'énergie distribuée. Cela résout les inconvénients de la grande consommation d'énergie et des émissions de carbone élevées de la climatisation traditionnelle, et réalise l'innovation technique de l'industrie de la climatisation traditionnelle. »

« En outre, Hisense a amélioré l'efficacité de l'utilisation de l'eau et la réduction de la pollution de l'eau dans divers domaines, tels que la sélection du site de l'usine, la mise en oeuvre de la transformation technique, la production et la fabrication et la sélection des partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement, l'entreprise promeut activement le recyclage des eaux usées industrielles à proximité, optimise le taux de réutilisation des eaux usées industrielles dans l'usine et réduit en continu la consommation d'eau neuve. »

Aspirant à devenir la marque la plus fiable au monde avec plus d'un siècle d'héritage de marque, Hisense s'efforce en permanence de fournir des innovations technologiques à des millions de familles dans le monde avec des produits de haute qualité et d'apporter d'excellentes expériences dans la vie des gens.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'appareils électroménagers et d'électronique grand public. L'activité de Hisense couvre les produits multimédias (en mettant l'accent sur les téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes. Récemment, Hisense a connu une croissance rapide et opère désormais dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2071136/Hisense_Fortune_China_ESG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

