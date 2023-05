AMFA et GS5 Next Gen Aviation forment une alliance stratégique pour former la prochaine génération de techniciens et de chefs techniciens canadiens spécialisés dans l'entretien des aéronefs





CENTENNIAL, Colorado, 7 mai 2023 /CNW/ - La Aircraft Mechanics Fraternal Association (AMFA) et GS5 Next Gen Aviation Education ont formé une alliance stratégique pour offrir un nouveau modèle d'éducation aux futurs techniciens et chefs techniciens d'entretien d'aéronefs au Canada.

« L'alliance stratégique entre AMFA et GS5 est un effort de collaboration visant à préparer la main-d'oeuvre qualifiée de demain dans les métiers de l'aviation au Canada. Ensemble, nous allons promouvoir l'utilisation des nouvelles technologies virtuelles et améliorer l'éducation et la formation dans nos métiers spécialisés », a déclaré Bret Oestreich, président national de l'AMFA. Cette alliance illustre l'engagement de l'AMFA à élaborer des solutions visant à combattre la pénurie imminente de techniciens et de chefs techniciens d'entretien d'aéronefs et de groupes de métiers spécialisés de l'industrie. »

Depuis qu'elle a été accréditée par le Conseil canadien des relations industrielles en tant que représentante syndicale auprès de L3 Technologies MAS en 2022, l'AMFA continue de travailler à améliorer le métier de chef technicien d'entretien d'aéronef, ce qui a permis au Canada d'améliorer son titre professionnel.

Le modèle de formation de GS5 utilise la réalité virtuelle, la ludification et d'autres technologies d'apprentissage immersif. Leur approche unique de la formation dans le domaine de l'aviation réduit de 30 % les temps et les coûts de transition traditionnels de la main-d'oeuvre, tout en augmentant l'engagement des apprenants à l'égard de niveaux plus élevés de sécurité et de maintien des connaissances. De plus, l'industrie est confrontée à de graves pénuries de main-d'oeuvre.

« En tirant parti de la technologie, nous avons mis au point une façon novatrice d'attirer plus de gens dans l'industrie de l'aviation, a déclaré Boyd Parsons, chef de l'exploitation de GS5. Notre modèle flexible d'apprentissage rémunéré, alimenté par une technologie de pointe, est particulièrement attrayant et abordable pour la prochaine génération qui cherche à intégrer les professions liées à l'entretien d'aéronefs. Nous sommes heureux d'annoncer cette alliance stratégique avec l'AMFA, qui ajoutera une valeur inestimable.

La Aircraft Mechanics Fraternal Association est un syndicat du domaine de l'aviation indépendant axé sur le métier. L'AMFA représente les techniciens et chefs techniciens d'entretien d'aéronefs et les groupes de métiers spécialisés qui participent activement à l'industrie de l'aviation. Ces employés travaillent directement sur les aéronefs ou les composants, l'équipement de soutien et les installations. L'AMFA s'est engagée à améliorer le statut professionnel des techniciens et chefs techniciens et à augmenter progressivement les salaires, et améliorer les avantages sociaux et les conditions de travail des professionnels qualifiés qu'elle représente. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'AMFA, consulter le site Web www.amfanational.org.

SOURCE Aircraft Mechanics Fraternal Association

7 mai 2023 à 23:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :