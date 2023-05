Les actifs sous gestion des ETP mondiaux basés sur les actifs numériques ont augmenté de 66 %, surclassant le marché dans l'ensemble





LONDRES, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- L'analyse de Fineqia International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort: FNQA) des produits négociés en bourse (ETP) mondiaux ayant des actifs numériques comme actifs sous-jacents, a révélé que le total des actifs sous gestion (AUM) a augmenté de 66 %, soit une hausse de 29 % de leur valeur par rapport à l'ensemble du marché des actifs numériques, qui a connu une croissance de 51 % au cours des quatre premiers mois de cette année calendaire.

Depuis le début de l'année, les actifs sous gestion sont passés de 19,9 milliards de dollars à 32,6 milliards de dollars, tandis que la valeur du marché des actifs numériques est passée de 796 milliards de dollars à 1 200 milliards de dollars. Au cours du seul mois d'avril, le total des actifs sous gestion a diminué de 2 %, passant de 33,3 milliards de dollars à 32,6 milliards de dollars, tandis que la valeur globale des cryptomonnaies est restée stable, à environ 1 200 milliards de dollars.

« L'augmentation du total des actifs sous gestion témoigne d'un appétit sain des investisseurs depuis le début de l'année pour les titres adossés à des actifs numériques », a déclaré le PDG de Fineqia, Bundeep Singh Rangar. « Ils ont eu l'occasion de revoir leurs positions en avril, avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt le 3 mai. »

Le prix du bitcoin (BTC) a atteint 29 200 dollars le 30 avril, soit une augmentation de 2,5 % par rapport aux 28 500 dollars enregistrés le 31 mars. Au cours de la même période, les actifs sous gestion des ETP détenant du BTC ont diminué de 2 %, passant de 23,2 milliards de dollars à 22,6 milliards de dollars. Le prix de l'Ethereum (ETH) est passé d'environ 1 825 dollars à 1 910 dollars, soit une hausse de valeur de 4,7 % en avril. Les actifs sous gestion des ETP libellés en Ethereum (ETH) ont diminué de 1,7 % à 7,5 milliards de dollars le 30 avril, contre 7,6 milliards de dollars.

Les ETP représentant des cryptomonnaies alternatives alternatives ont diminué de 3,2 %, et ceux présentant un panier de crypto-monnaies ont enregistré une croissance en avril, avec une augmentation de 1,3 % des actifs sous gestion.

Les données en glissement annuel indiquent une baisse de 30 % de la valeur totale du marché des crypto-monnaies par rapport aux 1 700 milliards de dollars enregistrés le 30 avril de l'année dernière.

Les ETP comprennent des fonds négociés en bourse (ETF ou FNB en français) et des billets négociés en bourse (ETN). L'analyse de Fineqia est compilée à partir de sources publiques telles que Grayscale Investment LLC et VanEck Associates Corp. En suivant 155 ETP adossés à des actifs numériques, le service de recherche de Fineqia fournit des informations régulières sur le marché.

Toutes les références de prix sont en dollars américains et tous les prix des cryptomonnaies proviennent de CoinMarketCap.

À propos de Fineqia International Inc.

Fineqia ( www.fineqia.com ) est une société d'actifs numériques qui réalise et cible des investissements dans des entreprises technologiques en phase de lancement et de croissance qui feront partie de la prochaine génération d'Internet. Elle fournit également une plateforme pour soutenir et gérer l'émission de titres de créance au Royaume-Uni. Cotée en bourse au Canada (CSE: FNQ) avec des bureaux à Vancouver et à Londres, le portefeuille d'investissements de Fineqia comprend des entreprises à la pointe de la tokenisation, de la technologie blockchain, des NFT et de la fintech.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

