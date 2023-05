Le designer de GWM dévoile les secrets de « l'esthétique de vie de l'ORA EGG »





BAODING, Chine, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- GWM a dévoilé plusieurs véhicules à énergie nouvelle très attendus lors du salon Auto Shanghai 2023. Quels sont les points forts de ces modèles en termes de design ? Après la conférence de presse, Andrew Dyson, vice-président du design de GWM, a parlé de la philosophie de conception et de développement futur des modèles de nouvelle génération de GWM, en prenant GWM ORA comme exemple.

GWM accélère le processus de transformation en énergie intelligente et nouvelle, et il est important de trouver un moyen de refléter la valeur de la marque « Go With More » dans son design. Andrew Dyson a présenté « Life ? Energy », la philosophie de conception de la génération actuelle de produits GWM, injectant la philosophie « éternelle » et les fortes émotions de la vie dans l'industrie automobile. GWM s'engage à rechercher la perfection et la beauté naturelle dans le design afin d'améliorer la perception de la marque.

Sur cette base, l'équipe de conception de GWM ORA a extrait l'éternelle beauté de la structure, la douce beauté de la tranquillité et la glorieuse beauté de la vie en utilisant la métaphore unique de « l'oeuf », ce qui a conduit à la création de l'esthétique de vie de l'ORA EGG.

Le design est la première chose que les consommateurs remarquent et à laquelle ils s'identifient. Par conséquent, trouver un moyen de répondre à leurs exigences en matière de conception des véhicules à énergie nouvelle devrait être une priorité absolue. Andrew Dyson a révélé que le secret de GWM réside dans la traduction de la demande de personnalisation des consommateurs en un langage de conception innovant, tout en restant axé sur l'expérience du consommateur.

« L'oeuf possède une structure parfaite et exquise, ainsi qu'une courbe immaculée dans la nature. Sa surface convexe est capable de résister à une force 120 fois supérieure à son poids. En s'inspirant de la courbe unique en forme d'oeuf et du principe de dispersion des forces sur la coquille, notre équipe de designers a conçu une structure solide pour la sécurité, combinée à une allure élégante. L'équipe de conception d'ORA intègre ces concepts dans le langage de conception unique des modèles, transmettant la créativité par l'expression de la personnalité », a expliqué Andrew Dyson.

Les silhouettes des modèles ORA s'inspirent de la forme des oeufs. L'esthétique de vie de l'ORA EGG fait que les ailes avant prononcées et les phares arrondis fonctionnent en harmonie. L'arrière du modèle descend en courbes gracieuses. La forme ronde est également appliquée au tableau de bord, aux panneaux de porte intégrés et aux sièges confortables. De nombreux matériaux respectueux de l'environnement sont utilisés. Le design intérieur donne aux consommateurs un sentiment de liberté et de tranquillité.

Andrew Dyson a déclaré qu'ORA s'engageait à créer une expérience calme et relaxante et un espace confortable pour que les propriétaires de voitures puissent se détendre et se relaxer.

GWM est une marque avec une riche histoire dans la construction automobile et qui s'oriente vigoureusement vers la transformation des nouvelles énergies. En plus d'hériter de l'essence des modèles précédents, elle innove continuellement dans sa philosophie de conception en mettant l'expérience du consommateur au centre de ses préoccupations. La marque introduira à l'avenir des langages de conception plus diversifiés dans d'autres modèles produits en série.

