/C O R R E C T I O N -- Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC)/





Dans le communiqué "Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs", diffusé le 07-May-2023 par Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC) sur le fil de presse CNW, une version incomplète du communiqué de presse a été incorrectement transmise par CNW. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce sur la prévention de la criminalité liée aux armes à feu et de la violence liée aux gangs

MISSISSAUGA, ON, le 7 mai 2023 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce sur le travail du gouvernement du Canada pour prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

II sera accompagné par l'honorable Michael S. Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, l'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, Rechie Valdez, députée de Mississauga - Streetsville, Maninder Sidhu, député de Brampton - East, Ruby Sahota, députée de Brampton North, Iqwinder Gaheer, député de Mississauga - Malton, Sonia Sidhu, députée de Brampton South et Nishan Duraiappah, chef de la police régionale de Peel et président de l'Association des chefs de police de l'Ontario.

Après l'annonce, le ministre Mendicino, le ministre Kerzner, la ministre Khera et le chef Duraiappah répondront aux questions des médias.

Date

Lundi 8 mai 2023

Heure

9 h 30 (HAE)

Lieu

Quartier général de la police régionale de Peel

7150, chemin Mississauga

Mississauga (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

7 mai 2023 à 17:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :