Les marques chinoises de produits agricoles captent l'attention lors de l'événement phare consacré aux fruits et légumes





Les produits agricoles chinois ont fait sensation au Macfrut 2023, un salon international de premier plan pour le secteur des fruits et légumes, qui s'est tenu du 3 au 5 mai dans la ville côtière italienne de Rimini.

Cette année, des dizaines d'exposants chinois sont revenus au Macfrut avec le soutien du Centre de promotion du commerce agricole du ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine. La délégation a été chaleureusement accueillie par le secteur et les organisateurs de l'exposition, illustrant toute la volonté des marques agricoles chinoises de s'étendre sur le marché mondial.

Les exposants chinois sont venus de cinq provinces et régions autonomes pour présenter les produits agricoles phares de leurs régions respectives, notamment les ananas de Xuwen (Guangdong), les fruits du dragon de Nanning (Guangxi), les pommes de Lingbao (Henan), les pommes de terre d'Ulanqab (Mongolie intérieure) et les fruits et légumes transformés du Hunan. Cette exposition à Macfrut contribuera à renforcer ces marques locales et à promouvoir la mise en oeuvre de l'accord Chine-UE protégeant les indications géographiques.

« La Chine a une longue histoire agricole et offre une riche variété de produits », a déclaré un représentant de la délégation chinoise. « Chaque produit a ses propres caractéristiques et est façonné par l'environnement local unique et les techniques et traditions agricoles utilisées pour le produire. »

Les exposants chinois ont déjà récolté le fruit (et le légume) de leurs efforts à Macfrut. « Nous avons reçu des commentaires positifs dès le premier jour. Les acteurs européens ont exprimé un vif intérêt pour nos produits à base de pomme de terre. Nous avons eu des échanges approfondis qui pourraient ouvrir la voie aux prochaines étapes de négociation », a déclaré un représentant d'Ulanqab, Mongolie intérieure.

Également le premier jour, les exposants du Hunan avaient déjà reçu des intentions d'exportation pour une gamme de fruits et de légumes, y compris patate douce, racine de lotus, melon d'hiver, pruneau et taro. Un premier lot de produits à base de gingembre a déjà été expédié en Espagne et des clients du Royaume-Uni et des Pays-Bas ont passé des commandes.

« Cette exposition est une plateforme pour développer les marchés en Italie et dans le reste de l'Europe, mais aussi une occasion de découvrir les produits agricoles de haute qualité et les technologies de pointe en Europe et ailleurs afin que les entreprises chinoises puissent saisir les tendances du marché et améliorer leur compétitivité internationale », a déclaré le représentant de la délégation chinoise. « Nous avons également l'intention d'inviter les grandes entreprises agricoles étrangères en Chine afin d'approfondir la compréhension mondiale à l'égard des produits agricoles chinois. »

7 mai 2023 à 14:15

