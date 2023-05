Déclaration - Le ministre Blair lance la Semaine de la sécurité civile de 2023





OTTAWA, ON, le 7 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a fait la déclaration qui suit :

«?C'est aujourd'hui que débute la Semaine de la sécurité civile, un rappel annuel de l'importance d'être préparé aux situations d'urgence. Le thème de cette année, "Soyez prêts. Connaissez vos risques.", encourage les Canadiennes et les Canadiens à découvrir les risques potentiels qui existent dans leur région et à se renseigner sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour assurer leur propre protection et celle de leur famille.

Cette semaine est également l'occasion de reconnaître le courage de nos premiers intervenants et des professionnels de la gestion des urgences et de célébrer le travail incroyable qu'ils accomplissent. Je leur suis personnellement reconnaissant pour leur service dévoué visant à assurer la sécurité de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

Ces dernières années, nous avons été témoins d'inondations, d'incendies de forêt, de tempêtes hivernales et d'ouragans historiques. Au cours de la dernière semaine, des inondations et des incendies de forêt ont ravagé des collectivités à travers le Canada. À mesure que les changements climatiques rendront ces événements plus fréquents et plus graves, le gouvernement du Canada sera là pour soutenir les efforts d'intervention et de rétablissement et reconstruire des collectivités plus résilientes.

Cette année, je vous invite à vous familiariser avec les mesures que vous pouvez prendre avant que ces situations d'urgence ne se produisent, de manière à mieux assurer votre protection et celle de votre famille. Il peut s'agir simplement de préparer sa propre trousse d'urgence, d'élaborer un plan d'urgence familial ou de s'informer davantage sur les risques et les dangers qui pourraient avoir lieu dans votre région. Consultez le site Web Préparez-vous pour plus de ressources.

Nous pouvons tous contribuer à mieux nous préparer aux situations d'urgence et, ce faisant, à assurer notre sécurité, celle de nos proches et celle de nos communautés.

Bonne Semaine de la sécurité civile?!?»

7 mai 2023 à 13:59

