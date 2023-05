Le Secrétaire général nomme Mme Catriona Laing, du Royaume-Uni, Cheffe de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM)





NEW YORK, 05 May 2023 / PRN Africa / -- Le Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Catriona Laing, du Royaume-Uni, comme sa Représentante spéciale et Cheffe de la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (MANUSOM). Elle succède à M. James Swan, des États-Unis, auquel le Secrétaire général exprime sa gratitude pour le dévouement et le leadership dont il n'a cessé de faire preuve pendant son mandat.

Mme Laing apporte avec elle plus de 35 années d'expérience dans la diplomatie, le développement et les relations internationales, ayant, entre autres, assumé plusieurs fonctions dans différents départements du Gouvernement britannique, dans le pays comme à l'étranger. Elle était depuis 2018, Haut-Commissaire du Royaume-Uni au Nigéria et avant cela, de 2014 à 2018, Ambassadrice au Zimbabwe.

Mme Laing a aussi occupé plusieurs postes dans l'élaboration de la politique gouvernementale et le développement international, dont Adjointe du Chef du Groupe stratégique du Premier Ministre, de 2000 à 2004, Directrice des droits de l'homme au Ministère de la justice, de 2009 à 2012, et Cheffe du Département du développement international au Soudan, de 2006 à 2009. Elle a aussi dirigé le Bureau des Nations Unies pour le développement en Somalie, entre 1993 et 1994.

Mme Catriona Laing est titulaire d'une maîtrise en économie de la London School of Economics and Political Science et d'une maîtrise en administration des affaires de la Cranfield University, également au Royaume-Uni.

SOURCE Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies

7 mai 2023 à 12:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :