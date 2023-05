Mission officielle en Colombie et au Mexique - La ministre Martine Biron entame une première mission en Amérique latine





QUÉBEC, le 7 mai 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, s'envole aujourd'hui pour sa première mission officielle en Amérique latine. Cette mission en deux étapes débutera en Colombie, du 7 au 9 mai, et se poursuivra au Mexique du 10 au 12 mai. Dans la foulée de la création du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française, cette mission sera l'occasion pour elle de renforcer les relations du Québec avec des pays francotropes. Elle y abordera plusieurs sujets avec ses interlocuteurs, en particulier ceux ayant trait à l'immigration et au recrutement d'une main-d'oeuvre qualifiée.

Volet Colombie :

Pour la première partie de sa mission, la ministre s'entretiendra avec différentes personnalités politiques, dont le ministre de la Culture, Jorge Ignacio Zorro Sánchez, le vice-ministre du Commerce extérieur, Luis Felipe Quintero Suarez et le vice-ministre des Relations extérieures de la Colombie, Francisco J. Coy. Elle abordera la question de la mobilité étudiante et celle du recrutement de travailleurs colombiens qualifiés. Martine Biron participera également à une table ronde avec différentes organisations oeuvrant dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, dont ONU Mujeres, Mujeres TIC et Geek Girls LatAm. De plus, elle rencontrera des entreprises québécoises présentes en Colombie. Cette partie de la mission se conclura par une cérémonie d'inauguration du Bureau du Québec à Bogota (BQBo), où la ministre rencontrera la nouvelle directrice du Bureau, Mme Myriam Savard-Lajeunesse. Il s'agit de la 34e représentation du Québec dans 19 pays, ce qui fait du Québec l'État infranational possédant le plus important réseau diplomatique dans le monde.

Volet Mexique :

La ministre Martine Biron s'entretiendra avec le chef de l'Unité de liaison fédérale et des affaires internationales de l'État du Jalisco, Abel Octavio Salgado Peña, pour souligner le renouvellement de l'Entente Québec-Jalisco. Elle rencontrera des représentants d'associations économiques mexicaines et d'entreprises québécoises pour discuter des moyens de bonifier nos échanges avec le Mexique. Une importante activité est prévue à la Chambre des députés fédéraux avec l'organisme Yaaj México afin d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de droits de la personne et des personnes LGBTQ+.

Citation :

« L'Amérique latine représente un important bassin de travailleurs et d'étudiants pour le Québec. En raison de notre proximité linguistique, le Québec peut être un choix intéressant pour les Mexicains et les Colombiens. Cette première mission sera donc l'occasion pour moi de faire valoir le Québec en matière d'emploi et d'éducation, mais aussi de renforcer nos liens économiques, culturels et politiques avec le Mexique et la Colombie. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

La Stratégie territoriale pour l'Amérique latine et les Antilles, intitulée Cap sur la relance : Amérique latine et Antilles, des marchés d'avenir, à proximité , a été lancée par le gouvernement du Québec en février 2022. Elle se décline en trois axes principaux, soit la prospérité économique, la mobilité des personnes et la construction de sociétés durables.

, a été lancée par le gouvernement du Québec en février 2022. Elle se décline en trois axes principaux, soit la prospérité économique, la mobilité des personnes et la construction de sociétés durables. La création du BQBo, en avril 2022, visait à tirer parti de l'emplacement géographique stratégique de la Colombie en Amérique du Sud, et de la nécessité d'augmenter les échanges économiques avec les pays latino-américains. Située à un peu plus de six heures de vol de Montréal, la Colombie offre un accès rapide aux marchés limitrophes, comme le Pérou, le Chili ou le Panama .

. La Colombie est la 4 e économie latino-américaine et le 3 e marché d'exportation du Québec dans la région. L'Amérique latine et les Antilles représentent, ensemble, un marché de 653 millions de consommateurs dont le PIB cumulé s'élève à près de 6?000 milliards de dollars américains.

économie latino-américaine et le 3 marché d'exportation du Québec dans la région. L'Amérique latine et les Antilles représentent, ensemble, un marché de 653 millions de consommateurs dont le PIB cumulé s'élève à près de 6?000 milliards de dollars américains. En 2022, le Québec a reçu plus de 17 000 travailleurs étrangers temporaires dans le secteur agricole et provenant d'Amérique latine.

Le Mexique est un partenaire clé pour le Québec. Nos relations commerciales ont connu une très forte croissance au cours des dernières années (hausse de 19,5 % en 2022) pour le plus grand bénéfice des entreprises québécoises et de leurs partenaires mexicains.

Le Québec entretient d'importantes relations politiques et économiques avec le Mexique, 3 e partenaire commercial du Québec. Près de 90 entreprises québécoises y sont déjà bien implantées et 500 exportent au Mexique. La Délégation générale du Québec à Mexico y oeuvre depuis plus de 40 ans.

partenaire commercial du Québec. Près de 90 entreprises québécoises y sont déjà bien implantées et 500 exportent au Mexique. La Délégation générale du Québec à y oeuvre depuis plus de 40 ans. Au Mexique, le Québec entretient des relations économiques solides avec de nombreux États, notamment le Jalisco , le Querétaro et le Nuevo León dans des secteurs clés tels que l'industrie automobile, l'aéronautique, les industries créatives et la recherche, entre autres.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de ses 34 représentations dans 19 pays, suivez-nous sur les médias sociaux :

Facebook Twitter LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

7 mai 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :