Message de la gouverneure générale à l'occasion du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III

LONDRES, le 6 mai 2023 /CNW/ - C'est pour moi un grand honneur et un immense privilège de féliciter Sa Majesté le roi Charles III, Roi du Canada, en cette occasion historique qu'est son couronnement.

Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le dernier couronnement, ce qui nous offre l'occasion de réfléchir aux changements survenus depuis, dans notre pays, dans le Commonwealth et dans le monde entier. Et les choses ont tellement changé. Pensons notamment à la technologie, à la société et à l'économie qui évoluent à un rythme effréné. Et si la Couronne a également évolué au cours de cette période, elle demeure un pilier de notre démocratie robuste et stable et de notre pays si diversifié.

Sa Majesté voue une grande admiration et une profonde affection au Canada, notre pays, qu'il a visité à de nombreuses reprises au fil des ans, notamment à l'occasion de tournées royales. J'ai pu apprécier personnellement son souci de s'engager sur la voie de la réconciliation. Sa rencontre avec des chefs autochtones nationaux, cette semaine, témoigne de son intérêt pour le renouvellement des relations entre la Couronne et les peuples autochtones.

Nous saluons les efforts soutenus de Sa Majesté pour faire avancer les causes d'intérêt mondial et susciter des changements positifs, notamment par son engagement en faveur du bénévolat, de la promotion de la durabilité environnementale et de l'autonomisation de la jeunesse. Ces intérêts se reflètent dans le programme du couronnement lui-même, ainsi que dans la sélection des personnes invitées à y assister.

Je suis en fait inspirée par les membres des délégations du Canada et des pays du Commonwealth - des personnes extraordinaires qui, chaque jour, font bouger les choses dans leurs communautés. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et pour avoir représenté votre pays lors de cet événement historique.

À l'occasion de cet événement mémorable, j'invite toute la population canadienne à se souvenir du pays que nous étions, à célébrer le pays que nous sommes aujourd'hui et à engager des discussions sur le pays que nous voulons devenir.

Au nom des Canadiens et Canadiennes, je tiens à féliciter Leurs Majestés en cette heureuse occasion. Je me réjouis à la perspective de continuer à soutenir notre Souverain dans sa noble fonction.

Puisse-t-il régner longuement.

MarySimon

