ENGWE a lancé le nouveau vélo électrique ENGWE L20 le jour de la fête des Mères avec un prix préférentiel et un cadeau

PARIS, 6 mai 2023 /PRNewswire/ -- ENGWE, une entreprise de vélos électriques bien connue, a dévoilé son nouveau modèle à l'occasion de la fête des Mères : le ENGWE L20. Ce modèle est plus chic et mieux adapté aux femmes, ce qui le rend idéal pour permettre aux utilisatrices de connaître les joies du vélo. Pour célébrer le lancement du vélo électrique ENGWE L20, ENGWE propose une promotion spéciale pour la fête des Mères sur le site UE.

« Chez ENGWE, notre mission est d'aider les gens à trouver une nouvelle façon de parcourir de courts trajets, c'est pourquoi l'ebike ENGWE L20 a été créé. Vous pouvez profiter de 140 km d'autonomie en mode PAS, avec cet incroyable ebike, les possibilités sont infinies - explorez plus loin et découvrez plus facilement », a déclaré un porte-parole d'ENGWE. En outre, que ce soit le cadre Step-thru ou les choix de couleurs plus jeunes et plus chics, l'ENGWE L20 répond aux besoins des utilisatrices où qu'elles aillent. Avec des commandes plus simples, des sièges plus confortables et beaucoup d'espace de chargement à l'avant et à l'arrière, c'est le vélo électrique parfait pour aider les femmes à profiter du grand air.

Le puissant moteur moyeu (puissance de crête de 250 W) avec un couple élevé (50 N m) vous permet d'accélérer en un rien de temps.

Une autonomie de 140 km (en mode PAS), 60 % supérieure à celle des autres ebikes.

Ses gros pneus de 20 x 4,0 pouces (50,8 x 10,16 cm) vous offre un sentiment de stabilité.

Le cadre Step-thru vous permet d'enfourcher votre ebike facilement.

Le dérailleur SHIMANO à 7 vitesses vous permet de changer de vitesse facilement pour faire face à tous les types de routes.

Le panier avant et le solide porte-bagages arrière vous offrent plus d'espace de chargement.

L'ebike ENGWE L20 est disponible en quatre couleurs élégantes ? blanc neige, noir onyx, vert avocat et rose flamant ? pour convenir à toute esthétique. Avec son moteur puissant, ses gros pneus, et son design élégant, il fera un tabac chez les cyclistes de tous âges.

Pour la fête des Mères de cette année, l'ENGWE L20 est le cadeau parfait pour exprimer notre reconnaissance aux femmes de notre vie. ENGWE est ravi d'offrir aux clients la possibilité de découvrir l'ebike ENGWE L20, cette offre n'est valable que pour une durée limitée. ENGWE propose des ebike L20 gratuits et des cadeaux (100 pièces à gagner au total) et un tarif préférentiel de 1 099 ? (soit 150 ? de réduction).

Pour plus d'informations sur l'ebike ENGWE L20, veuillez consulter les sites web UE d'ENGWE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070338/ENGWE_L20_ebike_Mother_s_Day_Promotion.jpg

