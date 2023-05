Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le samedi 6 mai 2023

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Londres (Royaume-Uni) Rencontres privées 5 h 30 Le premier ministre arrivera à Londres, au Royaume-Uni. Note à l'intention des médias : Prise d'images pool11 h 00 Le premier ministre et...

Lockton, le plus grand courtier et conseiller privé en assurance au monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de THB Brazil d'Amwins, le plus grand distributeur indépendant de produits d'assurance spécialisés aux États-Unis. La combinaison de deux...