Avis public - Bausch Health, Canada inc. procède au rappel de tous les lots d'auto-injecteurs d'épinéphrine Emerade (0,3 mg et 0,5 mg) en raison d'une défaillance possible

Marque

Emerade

Résumé

Produit : Auto-injecteurs d'épinéphrine Emerade, 0,3 mg (DIN 02458446) et 0,5 mg (DIN 02458454)

Produits de santé - Défaut mécanique Ce qu'il faut faire : Rapportez votre auto-injecteur Emerade à votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement adéquat dès que possible. Assurez-vous de savoir comment utiliser l'auto-injecteur de remplacement. S'il n'y a aucun produit de remplacement, gardez votre auto-injecteur Emerade jusqu'à ce qu'il puisse être remplacé. Si vous avez une réaction allergique potentiellement mortelle (anaphylaxie) avant d'avoir obtenu un produit de remplacement, utilisez votre auto-injecteur Emerade visé par le rappel, puis consultez immédiatement un médecin.

Images

Produits visés

Produit DIN Numéro de lot Date d'expiration Emerade 0,3 mg 02458446 Y0225B2A 2023-05-31 Emerade 0,3 mg 02458446 Z0076B1A 2023-08-30 Emerade 0,3 mg 02458446 Z0034B2C 2023-06-30 Emerade 0,3 mg 02458446 Z0198B3A 2024-10-31 Emerade 0,3 mg 02458446 Z0198B3B 2024-10-31 Emerade 0,5 mg 02458454 Y0225C1A 2023-05-31 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0034C1A 2023-06-30 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0076C2A 2023-08-30 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0088C3A 2023-08-30 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0153C2A 2024-08-31 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0236C1C 2024-11-30 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0088C3B 2023-08-31 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0128C1B 2024-05-31 Emerade 0,5 mg 02458454 Z0153C2B 2024-08-31



Problème

Bausch Health, Canada inc. procède au rappel de tous les lots d'auto-injecteurs d'épinéphrine (0,3 mg et 0,5 mg) après que des analyses menées par l'entreprise aient cerné un possible risque que l'auto-injecteur ne se déclenche pas, ou se déclenche prématurément s'il tombe.

Les lots de produits Emerade visés ont été distribués au Canada entre avril 2022 et mai 2023.

Les auto-injecteurs Emerade sont utilisés pour administrer d'urgence une dose thérapeutique d'épinéphrine aux patients à risque d'avoir une réaction allergique grave (anaphylaxie) ou qui ont des antécédents de réactions allergiques graves.

Un auto-injecteur qui ne se déclenche pas pourrait priver le patient de la dose d'épinéphrine requise, ce qui pourrait entraîner une aggravation des symptômes d'anaphylaxie et ainsi mettre la vie du patient en danger.

Santé Canada reconnaît l'importance des auto-injecteurs d'épinéphrine pour les personnes qui ont des allergies qui mettent leur vie en danger. D'autres injecteurs d'épinéphrine sont offerts au Canada. Garantir aux Canadiennes et aux Canadiens qu'ils peuvent obtenir les médicaments dont ils ont besoin est l'une des priorités absolues de Santé Canada. Une pénurie de produits de remplacement n'est pas attendue, mais le Ministère continuera de surveiller activement les approvisionnements de ces produits.

Ce que vous devriez faire

Communiquez dès que possible avec votre pharmacie pour rapporter votre auto-injecteur Emerade et obtenir un auto-injecteur d'épinéphrine de remplacement adéquat. Gardez votre auto-injecteur Emerade jusqu'à ce que vous ayez obtenu un auto-injecteur de remplacement.

Consultez votre pharmacien pour vérifier que vous comprenez bien comment utiliser

l'auto-injecteur de remplacement.

Si vous avez une réaction allergique potentiellement mortelle (anaphylaxie) avant d'avoir obtenu un auto-injecteur d'épinéphrine de remplacement, utilisez votre auto-injecteur Emerade, puis consultez immédiatement un médecin.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Si vous avez des questions à propos de ce rappel, communiquez avec Bausch Health, Canada inc. par téléphone au 1-800-361-4261, ou par courriel à [email protected] .

inc. par téléphone au 1-800-361-4261, ou par courriel à . Signalez à Santé Canada tout effet indésirable lié à un produit de santé ou toute plainte concernant un de ces produits.

