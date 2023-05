Propos racistes au Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal : le nouveau président élu s'exprime





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Au lendemain de son élection à la présidence du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301), le nouveau président élu, Jean-Pierre Lauzon, s'explique sur les propos racistes exprimés sur les réseaux sociaux par un membre de son nouvel exécutif.

« Je condamne les propos tenus. La personne impliquée s'excusera et va suivre une formation afin de se renseigner sur les enjeux liés au racisme et aux obstacles systémiques qui existent pour les groupes marginalisés et jugés selon leur origine ou leur religion. C'est une promesse », de dire le président élu.

Ce dernier réitère que l'inclusion et la diversité sont des valeurs syndicales et au nom de son exécutif, il s'engage à gagner la confiance de l'ensemble des gens qu'il représente à la Ville de Montréal.

« Peu importe leur genre, leur appartenance culturelle ou religieuse, nous sommes toutes et tous égaux au 301. Nous travaillerons d'arrache-pied sur la question de l'inclusion », de conclure le président élu du SCFP 301.

Rappelons que le SCFP avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal ont mis sur pied une campagne afin d'exiger des actions concrètes et rapides de la Ville pour enrayer le racisme systémique dans leur milieu de travail.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

