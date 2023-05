LE CANADA ET LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CRÉENT 40 NOUVEAUX LOGEMENTS ABORDABLES POUR LES AUTOCHTONES À COURTENAY





COURTENAY, BC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Les aînés autochtones, les personnes vivant seules et les personnes handicapées ayant un revenu faible ou modeste auront bientôt accès à 40 nouveaux logements abordables à Courtenay.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Bob Wells, maire de Courtenay, et Monica Goodheart, présidente du centre d'amitié Wachiay, ont annoncé un investissement combiné de plus de 10,4 millions de dollars pour Naut'sa mawt. La construction commencera bientôt et devrait être achevée à la fin de 2024.

Naut'sa mawt (qui signifie « ensemble comme un seul ») sera un immeuble de cinq étages situé au 1679, avenue McPhee. Il comprendra des studios et des logements d'une chambre abordables. De plus, il sera situé près des commodités comme le centre d'amitié Wachiay, le transport en commun, un centre communautaire et des services commerciaux.

La Wachiay Friendship Centre Society (WFCS) sera propriétaire de l'immeuble. Elle offrira à sa clientèle des programmes et des services de soutien adaptés à la culture, comme un espace de rassemblement pour les résidents. Il sera possible d'y organiser des évènements culturels comme des fêtes, des danses, des cercles de tambour et des contes. La M'akola Housing Society fournira des services opérationnels dans le cadre d'une entente de mentorat avec la WFCS.

La WFCS est un organisme sans but lucratif qui fournit des services à plus de 7 000 Autochtones vivant en milieu urbain dans la région. Elle offre plus de 50 programmes et services aux Autochtones et aux non-Autochtones.

Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel comprend ce qui suit :

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), fournit 2 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Le gouvernement provincial, par l'entremise de BC Housing, verse 4,5 millions de dollars dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC. Il fournit aussi 2,7 millions de dollars sous forme de subvention visant à réduire la pression exercée par les coûts. Enfin, il versera une subvention d'exploitation annuelle, qui est en cours de finalisation.

Le district régional de Comox Valley verse 260 000 $ dans le cadre d'une subvention de soutien aux services de lutte contre l'itinérance.

La Ville de Courtenay accorde une exonération des droits de presque 90 000 $.

La Fédération canadienne des municipalités accorde une subvention de 25 000 $.

La WFCS fournit le terrain, d'une valeur approximative de 878 000 $, et investit 5 000 $ dans l'ensemble résidentiel.

Citations :

« Pour le Canada, aucune relation n'est plus importante que celle que nous entretenons avec les peuples autochtones. Les 40 nouveaux logements abordables qui seront construits ici même à Courtenay répondront à un besoin pressant dans cette collectivité, celui d'avoir plus de logements abordables. Grâce à des investissements semblables à celui qui est annoncé ici aujourd'hui, nous travaillons fort pour bâtir des collectivités solides et saines et pour améliorer la qualité de vie des gens qui en ont le plus besoin. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce à ce partenariat, les résidents de Courtenay auront accès à des logements sûrs et abordables. Les aînés autochtones apportent une contribution inestimable à leurs communautés. Une façon de leur rendre ce que nous leur devons est de leur offrir des logements sûrs et abordables. L'ensemble d'habitation Naut'sa mawt permettra aux résidents de Courtenay de demeurer près de leur famille et de leurs amis, de s'épanouir et de contribuer au bien-être de leurs collectivités. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Nous sommes très reconnaissants à nos partenaires communautaires, dont la Wachiay Friendship Centre Society, de veiller à ce que nous fournissions les logements dont les membres de la collectivité ont besoin. Offrir plus de logements abordables grâce à des partenariats avec les collectivités et les organisations autochtones est un élément central de notre plan en matière de logement. Ces 40 nouveaux logements seront très bénéfiques pour de nombreuses personnes et familles, qui pourront ainsi plus facilement se bâtir une belle vie au sein de leur collectivité et avec elle. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Nous sommes heureux d'entreprendre un autre projet d'ensemble de logements abordables dont la communauté a grand besoin. Les aînés autochtones, les familles et les personnes vivant avec un handicap profiteront bientôt de ces nouveaux logements, à proximité de leur famille et de leurs amis. Nous sommes impatients de voir s'élever le nouvel immeuble résidentiel, où les gens pourront vivre en toute sécurité et sans souci, près de leur communauté. » -- Ronna-Rae Leonard, députée provinciale de Courtenay-Comox

« C'est formidable de voir ce projet aller de l'avant à Courtenay, celui de construire des logements abordables et adaptés à la culture pour les Autochtones «0ù.de notre région, en collaboration avec la Wachiay Friendship Centre Society et la M'akola Housing Society. Le gouvernement provincial déploie des efforts considérables pour s'attaquer à la crise du logement en Colombie-Britannique. La Ville de Courtenay est ravie de cet investissement dont notre collectivité a grandement besoin et est heureuse d'offrir son soutien. » - Bob Wells, maire de Courtenay

« La Wachiay Friendship Centre Society rêve de créer des logements abordables depuis plus de 20 ans. Grâce au travail acharné du personnel et du conseil d'administration de la Wachiay Friendship Centre Society, c'est maintenant une réalité. Wachiay est très fière de pouvoir offrir encore plus de soutien à la collectivité que nous aimons tous. » - Monica Goodheart, présidente, Wachiay Friendship Centre Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement.

En avril 2023, la province a présenté le nouveau plan de logement intitulé Homes for People , afin de fournir plus de logements dont les gens ont besoin dans un délai plus court et de bâtir des collectivités plus dynamiques partout en Colombie-Britannique.

, afin de fournir plus de logements dont les gens ont besoin dans un délai plus court et de bâtir des collectivités plus dynamiques partout en Colombie-Britannique. Dans son budget de 2023, le gouvernement provincial soutient le plan d'action Homes for People , en commençant par investir plus de 4 milliards de dollars sur trois ans et en s'engageant à investir 12 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour créer plus de logements pour les gens, plus rapidement.

, en commençant par investir plus de 4 milliards de dollars sur trois ans et en s'engageant à investir 12 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour créer plus de logements pour les gens, plus rapidement. Ces efforts prennent appui sur le plan Homes for B.C. de 2018, qui a constitué le plus grand investissement dans le logement abordable de l'histoire de la Colombie-Britannique - 7 milliards de dollars - et a introduit des outils efficaces pour lutter contre la spéculation et augmenter le nombre de logements locatifs.

de 2018, qui a constitué le plus grand investissement dans le logement abordable de l'histoire de la Colombie-Britannique - 7 milliards de dollars - et a introduit des outils efficaces pour lutter contre la spéculation et augmenter le nombre de logements locatifs. Le gouvernement provincial est déjà en voie de fournir un nombre projeté de 114 000 logements, qui seront achevés ou en construction d'ici 2027/28. À ce nombre s'ajouteront des dizaines de milliers d'autres logements qui seront créés par d'autres moyens.

En avril 2018, le gouvernement provincial a annoncé la création du Community Housing Fund afin d'aider à fournir plus de 14 000 logements locatifs abordables aux personnes ayant des revenus faibles ou modestes.

afin d'aider à fournir plus de 14 000 logements locatifs abordables aux personnes ayant des revenus faibles ou modestes. Grâce aux investissements supplémentaires effectués dans le cadre du plan Homes for People de la province, le Community Housing Fund permettra de construire 6 000 logements de plus, ce qui portera le nombre total de logements à 20 000.

de la province, le permettra de construire 6 000 logements de plus, ce qui portera le nombre total de logements à 20 000. Depuis 2017, la Province a offert plus de 74 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont près de 230 logements à Courtenay.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.cmhc-schl.gc.ca/

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

. Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

