Les travailleurs de Starbucks à Waterloo se joignent au Syndicat des Métallos





Les travailleurs et travailleuses de Starbucks Waterloo Town Square ont voté à une large majorité en faveur de l'adhésion au Syndicat des Métallos.

« Nous avons lancé cette campagne en nous inspirant d'autres magasins qui nous ont montré que c'était possible. Le meilleur aspect de ce travail, c'est la communauté que les partenaires créent ensemble, et nous voulons être en mesure de protéger et d'améliorer le lieu de travail pour tout le monde », a déclaré un barista du magasin de Waterloo Town Square qui a souhaité rester anonyme.

À la suite du dépôt de demande d'adhésion au syndicat, Starbucks a fait venir ses « experts syndicaux », également connus comme des briseurs de syndicats, qui sont restés dans le magasin tous les jours pendant une semaine pour observer le travail des employés et organiser des réunions individuelles avec chacun d'entre eux, en leur fournissant des informations erronées dans le but de les effrayer et de les inciter à voter contre le syndicat.

« Aujourd'hui, les travailleurs et travailleuses de Starbucks Waterloo sont entrés dans l'histoire en devenant le premier établissement Starbucks syndiqué en Ontario. Les travailleurs et travailleuses ont pris une initiative courageuse pour améliorer leur lieu de travail et ils ont gagné ! Starbucks a remué ciel et terre pour les inciter à voter contre le syndicat, mais les travailleurs et travailleuses se sont serré les coudes et sont restés fermes face à cette intimidation. Leur courage est une source d'inspiration pour les autres », a déclaré Darlene Jalbert, coordonnatrice du service de recrutement du District 6 des Métallos.

Le magasin Starbucks de Waterloo est le premier magasin syndiqué en Ontario, rejoignant ainsi les travailleurs et travailleuses de Starbucks à Victoria, en Colombie-Britannique, qui ont voté en faveur de l'adhésion au Syndicat des Métallos, devenant ainsi le tout premier magasin Starbucks à se joindre à un syndicat en Amérique du Nord. Les Métallos représentent également les travailleurs et travailleuses de Starbucks à Vancouver, Surrey et Langley en Colombie-Britannique, ainsi qu'à Edmonton, Sherwood Park et Calgary en Alberta.

« Les travailleurs et travailleuses veulent pouvoir demander des comptes à Starbucks et s'assurer que l'entreprise respecte les valeurs qu'elle prône constamment, en particulier lorsqu'il s'agit de respecter et de valoriser les "partenaires". Nous voulons aussi que Starbucks sache que son bilan de réponses illégales aux travailleurs désireux de se syndiquer ne nous effraient pas, mais nous incitent à nous protéger encore davantage », a ajouté le barista.

« Je tiens à féliciter les travailleurs et travailleuses de Starbucks Waterloo et à leur souhaiter la bienvenue au sein du Syndicat des Métallos. Le Syndicat des Métallos est une grande famille et nous continuerons à vous soutenir dans vos efforts pour obtenir votre première convention collective et bien plus encore », a déclaré Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleurs et travailleuses choisissent d'adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

Les travailleurs et travailleuses qui souhaitent adhérer au Syndicat des Métallos peuvent en savoir plus sur les avantages offerts à l'adresse suivante imaginebetter.work.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

5 mai 2023 à 17:00

