Marc Tanguay plaide pour plus de moyens aux municipalités

QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - De passage aux Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, a rappelé les responsabilités de plus en plus grandes que doivent assumer les municipalités et l'importance de leur accorder les moyens pour y arriver.

Au lendemain de fortes pluies qui ont provoqué plusieurs inondations, Marc Tanguay a notamment insisté sur la pertinence d'augmenter les fonds disponibles aux municipalités pour leur permettre de faire face aux intempéries de plus en plus fréquentes. À ce chapitre, les villes sont en première ligne et il est impératif de leur offrir les moyens financiers nécessaires.

En plus de rappeler l'importance de mettre sur pied une réelle stratégie en habitation, le chef de l'opposition officielle a également abordé quelques propositions concrètes et durables de sa formation politique pour mieux soutenir les municipalités et éliminer le mur à mur qui ne tient pas compte des réalités propres à chaque région du Québec :

Rendre les ministres régionaux véritablement imputables?;

Imposer un délai maximal de 4 ans pour la réalisation de projets de réfections de routes régionales?;

Permettre à chacune des régions de déterminer leurs propres objectifs d'immigration pour tenir compte de leurs besoins réels dans chaque secteur d'activité?;

Faire en sorte que le gouvernement du Québec paie l'ensemble de ses taxes municipales.

«?Le gouvernement du Québec doit, dans les faits, reconnaître les villes comme un gouvernement à part entière. Les villes sont gérées par des élus, des femmes et des hommes tout aussi compétent(e)s qu'au niveau provincial ou fédéral. Il faut travailler ensemble et se donner collectivement les outils pour bâtir des communautés fortes, résilientes et prospères.?»

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

«?Les défis auxquels nos municipalités sont confrontées sont nombreux et complexes. C'est pourquoi il est essentiel que le gouvernement du Québec réponde présent, assume ses responsabilités et soit un véritable partenaire. Malheureusement, dans de nombreux dossiers, notamment en habitation, ce n'est pas ce qu'on constate de la part du gouvernement caquiste.?»

-Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation et députée de Mille-Îles.

