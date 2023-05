La transformation du Bureau du surintendant des institutions financières avance à grands pas





OTTAWA, le 5 mai 2023 /CNW/ - Il y a de cela 18 mois, nous avons publié le Plan directeur de la transformation du BSIF 2022-2025. Depuis, nous nous sommes efforcés d'actualiser les modalités d'élaboration des réglementations, de collecte des données et de surveillance afin de gérer les risques dans un environnement empreint d'une grande incertitude.

Au cours des prochaines semaines, nous vous fournirons le progrès de nos projets dans le cadre de nos six grands axes de transformation :

Risque, stratégie et gouvernance

Gestion et analytique des données

Innovation en matière de politiques

Renouvellement des activités de surveillance

Rapprochement des principaux acteurs

Culture et facilitateurs

Citation

«?Le Plan directeur de la transformation du BSIF représente une étape cruciale dans notre parcours pour devenir un organisme de réglementation de plus en plus résilient, agile et efficace. L'accent qui y est mis sur les trois éléments fondamentaux : Mandat, propension à prendre des risques et culture qui sont plus que jamais nécessaire pour que la confiance des Canadiens envers leur système financier demeure inébranlable.?»

- Peter Routledge, surintendant des institutions financières

Faits en bref

En décembre 2021, le BSIF a publié son Plan directeur de la transformation du BSIF 2022 - 2025, lequel décrit son orientation stratégique visant à garantir que ses efforts continuent de contribuer à accroître la confiance du public envers le système financier canadien.

En avril 2022, le Plan stratégique de 2022-2025 a été publié. Celui-ci décrit les objectifs et les priorités nécessaires à la réalisation de la transformation pluriannuelle du BSIF.

