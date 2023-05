Tordeuse des bourgeons de l'épinette : Les producteurs rassurés de la reconduction du programme de protection

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de sécurisation de la section fermée de la route 131, près du 4e Rang, à Sainte-Émélie-de-l'Énergie, se sont terminés dans la nuit du 4 mai. Ces interventions...

La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est rassurée de l'annonce de reconduction du programme de protection contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette pour la petite forêt privée par la ministre des Ressources naturelles et des...

Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière de 2 707 858 $ aux entreprises Recharge Véhicule électrique et Dimonoff pour soutenir la réalisation d'un projet mobilisateur évalué à plus de 5,4 millions de dollars. Celui-ci vise à...

Un réseau électrique propre, fiable et abordable est essentiel à l'édification d'une économie propre forte et représente un avantage concurrentiel qui fait du Canada un lieu d'investissement attrayant pour les entreprises de partout dans le monde. Le...