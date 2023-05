Journée mondiale du rire à Montréal - GRAND RASSEMBLEMENT POUR CÉLÉBRER LE RIRE, LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR !





MONTREAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - Pour souligner le 20e anniversaire de l'École du yoga du rire, la Journée mondiale du rire sera célébrée le 7 mai prochain à la salle 1205 du Centre St-Pierre (1212 rue Panet), de 13h à 14h.

La fondatrice de l'École du yoga du rire, madame Linda Leclerc, (mieux connue sous le pseudonyme de lindahahasister sur les réseaux sociaux où ses vidéos sont vues des millions de fois), animera une séance publique spéciale gratuite pour cette occasion. YOGA DU RIRE et dégustation du Grand gâteau du rire sont au programme de cet événement auquel toute la population est invitée pour une heure de rire et de plaisir!

20 ans à propager le rire, la joie et la bonne humeur, c'est quelque chose à souligner. Quand on demande à Linda pourquoi une Journée mondiale du rire? elle nous répond en riant « Quelle que soit la nationalité, la religion, la langue, l'âge ou le parti politique, quand nous pouvons rire ensemble, les barrières et les tensions s'envolent. C'est justement la mission des clubs de rire à travers le monde : la paix et la santé par le rire! C'est une manifestation positive pour promouvoir la paix et développer une conscience communautaire globale par le rire », affirme madame Leclerc.

La Journée mondiale du rire a été créée en 1998 à Mumbai par le fondateur du mouvement international du Yoga du Riretm, Dr Madan Kataria. En janvier 2000, à Copenhague, au Danemark, "HAPPY-DEMIC" marquait le premier rassemblement de rieurs ailleurs qu'en Inde. En effet, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées sur la grande place de l'hôtel de ville. Cet événement est même inscrit au Livre Guinness des records!

Chaque année, la Journée mondiale du rire a lieu le premier dimanche du mois de mai. Des milliers de personnes de partout au monde se donnent rendez-vous ce jour-là pour rire ensemble. Pendant la pandémie, la célébration rassemblait en ligne des milliers de personnes. Cette année marque le retour des activités de célébration en personne.

Le yoga du rire connaît une grande popularité. À travers le monde, des centaines de milliers d'adeptes du yoga du rire se rencontrent régulièrement pour avoir leur dose de rire. Basée sur la philosophie de « l'action heureuse », c'est une technique physique à la portée de tous. Avec le yoga du rire, pas besoin d'être heureux, d'avoir le sens de l'humour ou d'avoir une raison pour rire. Rire est un excellent moyen de relâcher son stress, d'améliorer sa circulation sanguine et sa digestion, et de renforcer son système immunitaire.

QUOI : Célébration de la Journée mondiale du rire - rassemblement

OÙ : Salle 1205 du Centre St-Pierre (1212 rue Panet), Montréal

QUAND : Dimanche 7 mai de 13h à 14h

Vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet? Consultez le site de l'École du yoga du rire à l'adresse www.yogadurire.com

SOURCE École du yoga du rire

5 mai 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :