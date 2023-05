L'arrondissement de CDN-NDG inaugure la nouvelle toponymie du parc Warren-Allmand





MONTRÉAL, le 5 mai 2023 /CNW/ - La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), madame Gracia Kasoki Katahwa, est fière d'inaugurer le parc Warren-Allmand en sa mémoire. Avocat et homme politique montréalais reconnu, il se démarque par sa longue et fructueuse carrière en politique ainsi que pour son dévouement dans le droit fondamental des libertés humaines et dans le milieu communautaire.

Né à Montréal en 1932, Warren Allmand s'est impliqué de manière significative dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pendant de nombreuses années. En effet, en 1965, il effectue un saut dans l'arène politique fédérale en se présentant dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce. Il représentera cette circonscription pendant 31 ans, étant élu neuf fois consécutives de 1965 à 1997. Attaché à son quartier, il sera également élu en 2005 à titre de conseiller municipal du district de Loyola.

En tant que solliciteur général, Warren Allmand contribua de façon significative à l'adoption du projet de loi abolissant définitivement la peine de mort au Canada, en 1976. Son implication dans ce projet de loi fut l'une des plus grandes réalisations de sa carrière. En 2000, Warren Allmand fut d'ailleurs nommé officier de l'Ordre du Canada en raison de son rôle majeur dans l'avancée des droits de la personne au pays.

Tel que mentionné par la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, madame Katahwa « M. Warren Allmand a servi la communauté de Notre-Dame-de-Grâce tout au long de sa vie. Ses accomplissements et son dévouement pour la collectivité sont une source d'inspiration pour tous·tes. C'est un grand honneur pour notre administration de donner à ce parc le nom de M. Allmand ».

Le parc Warren-Allmand

Localisé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le parc Warren-Allmand est situé au nord de l'avenue Somerled, entre les avenues Hingston et de Hampton. Il constitue un lieu de rencontre pour de nombreux citoyens et citoyennes qui l'apprécient pour sa proximité et la diversité d'activités offertes.

5 mai 2023

