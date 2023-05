Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Halifax





MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'HALIFAX, NS, le 5 mai 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale et député de Sackville--Preston--Chezzetcook, et de Mike Savage, maire de la municipalité régionale d'Halifax.

Date : Lundi le 8 mai 2023

Heure : 10 h 30 (HAA)

Lieu : Salle Clyde T Henneberry, Centre du patrimoine de Fisherman's Cove, 4 Government Wharf Rd, Eastern Passage, N-É B3G 1M7

