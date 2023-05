Le PHAQ doit être mieux encadré pour prévenir le favoritisme et les conflits d'intérêts, selon Virginie Dufour





QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation, Virginie Dufour, craint que le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) laisse place au favoritisme, dans l'octroi des unités de logements par le privé, plutôt que de les voir attribuées aux personnes qui en ont le plus besoin. Le possible rapprochement entre les élus municipaux et les promoteurs privés l'inquiète également.

Lors de l'étude des crédits en matière d'habitation, hier, la députée libérale de Mille-Îles n'a pas manqué de souligner les risques de manquements éthiques lors de l'attribution des logements privés financés avec le PHAQ, alors qu'aucun mécanisme n'est actuellement prévu pour s'assurer que ce soit les familles en ayant le plus besoin qui aient accès à ces logements. Des ménages sont pourtant inscrits depuis des années sur les listes d'attente des offices municipaux d'habitation, mais n'ont aucune garantie que leur dossier soit priorisé dans le PHAQ.

Comme ancienne conseillère municipale de Laval, elle s'inquiète également que le PHAQ permette aux élus municipaux de négocier directement le don de terrains ou de crédits de taxes avec des promoteurs privés. Elle demande à la ministre d'ajouter des mécanismes de protection contre le favoritisme et les conflits d'intérêts, pour éviter les dérives éthiques qu'on a connues dans le passé. À cet égard, la ministre a avoué partager les craintes de la porte-parole de l'opposition officielle et s'est montrée ouverte à étudier la question.

Par ailleurs, lors de cet exercice de reddition de comptes, Mme Dufour a également réitéré sa déception de voir le programme AccèsLogis être abandonné par la CAQ. Elle a rappelé l'importance de ce programme qui a contribué à offrir un toit à des milliers de familles au fil des ans.

« Je crois toujours que le PHAQ n'est pas la panacée que la ministre nous promet et qu'il est plutôt complémentaire au programme AccèsLogis. Ce dernier aurait mérité d'être prolongé, modernisé et mieux financé. Le PHAQ, quant à lui, doit être mieux encadré et je me réjouis que la ministre le reconnaisse. Je compte maintenant m'assurer que des mesures concrètes y soient ajoutées afin d'éviter des scandales comme ceux qu'on a connus dans le passé. La ministre peut compter sur ma collaboration pour travailler en ce sens. »

-Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales et d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

5 mai 2023 à 09:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :