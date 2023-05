Fonds régions et ruralité - Plus de 3 M$ pour l'application de l'intelligence artificielle au monde municipal dans la MRC de Thérèse-De Blainville





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le président du caucus du gouvernement et député de Blainville, M. Mario Laframboise, le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, et la députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, annoncent, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la concrétisation d'une entente de 3 078 882 $ avec la MRC de Thérèse-De Blainville pour l'application de l'intelligence artificielle (IA) au monde municipal, principalement pour l'adaptation aux changements climatiques.

Des projets pilotes seront réalisés pour la gestion des services municipaux, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, le traitement des eaux usées, l'économie d'énergie dans les infrastructures et la protection de l'environnement. Les entreprises locales prêtes à tester leurs produits et services en IA pourront ainsi le faire auprès des municipalités de la MRC. Ces dernières tendront vers une amélioration de la capacité, de la fiabilité et de la diversité de leurs services grâce à l'IA. L'organisme IVÉO accompagnera la MRC dans le déploiement de ce projet d'envergure.

L'apport du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 2 565 735 $ et provient du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La participation de la MRC de Thérèse-De Blainville totalise quant à elle 513 147 $.

« Les défis d'aujourd'hui et de demain sont de plus en plus complexes pour les municipalités. Ces gouvernements de proximité ont besoin des données numériques pour améliorer les processus décisionnels. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, où l'utilisation de technologies avancées devient essentielle, je me réjouis, en tant que député de Blainville, de ce projet d'investissement majeur en IA pour notre région. »

Mario Laframboise, président du caucus du gouvernement et député de Blainville

« Avec ce projet, nous mettons l'innovation au service des citoyennes et citoyens. Ce soutien est en phase avec les objectifs de notre gouvernement pour promouvoir l'efficacité des services publics et la protection de l'environnement. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Groulx

« Je me réjouis de l'annonce de ma collègue Andrée Laforest confirmant une entente avec la MRC Thérèse-De Blainville pour placer l'intelligence artificielle au service de son développement économique. Cette initiative contribuera à propulser la MRC en mettant à la disposition des municipalités l'environnement technologique nécessaire pour métamorphoser les pratiques et les méthodes dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. Cette fructueuse entente garantit des retombées positives qui rejailliront sur toute notre région. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Comme ministre des Affaires municipales, je considère essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le FRR! Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et de changements climatiques, l'utilisation de l'intelligence artificielle est une formidable façon pour les municipalités de réduire leur empreinte environnementale, de faire face à la rareté de main-d'oeuvre et de limiter les coûts de gestion. En ce sens, je tiens à saluer la signature de la MRC! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ce projet, l'intelligence artificielle et le monde municipal convergent, au grand bénéfice des citoyennes et citoyens de la MRC de Thérèse-De Blainville. Cette collaboration permettra assurément d'améliorer les connaissances et les techniques afin d'augmenter la résilience face aux changements climatiques. Je suis certain que les retombées de ces innovations seront positives pour la population et pour l'environnement. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Grâce à cette aide, la MRC, tout comme ses villes membres, agira comme laboratoire municipal au Québec pour des projets innovants en intelligence artificielle en lien avec l'adaptation aux changements climatiques. Je ne peux m'empêcher de remercier les membres du conseil, le directeur général de la MRC et les directions générales de nos villes pour leur collaboration et leur soutien, qui visent à faire rayonner notre MRC dans le cadre de cette initiative. »

Eric Westram, préfet de la MRC de Thérèse-De Blainville

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

IVÉO est un organisme sans but lucratif, financé par le gouvernement du Québec et ses villes partenaires, qui accompagne les petites et moyennes villes dans le déploiement de solutions innovantes sur leur territoire. En favorisant le montage de projets pilotes, IVÉO contribue également à accélérer la validation et la commercialisation d'innovations technologiques dans le secteur des villes intelligentes et durables.

