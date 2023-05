Nouveau programme d'infrastructures municipales pour les aînés - Près de 6 millions $ octroyés pour de nombreuses demandes d'aide financière





QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, annoncent que 67 demandes ont été retenues dans le cadre du premier appel de projets du Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA). L'aide financière allouée par le gouvernement du Québec pour leur concrétisation totalise près de 6 millions $.

Le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l'octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d'action Municipalité amie des aînés (MADA) pour la réalisation de travaux d'infrastructures et d'aménagements visant les besoins des personnes aînées.

Le soutien financier pouvant être accordé à une municipalité représente 100 % de la valeur des travaux admissibles jusqu'à concurrence d'un maximum de 100 000 $. Les travaux peuvent contribuer à l'amélioration, à la construction ou au remplacement de bâtiments municipaux, d'infrastructures récréatives, de mobilier urbain ou de voirie.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir concrètement la réalisation de travaux d'infrastructures et d'aménagements visant à répondre aux besoins des personnes aînées et à bonifier leur qualité de vie, partout au Québec.?Les différentes propositions et initiatives qui ont été retenues démontrent la volonté des municipalités à faire du Québec un milieu qui favorise le vieillissement actif de nos communautés. »

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

« Le PRIMA est un levier important qui nous permet d'appuyer les collectivités dans l'atteinte de leurs objectifs en vue de créer des milieux de vie favorables à l'épanouissement et au bien-être des personnes aînées. Je tiens à souligner l'engagement des municipalités qui ont proposé des projets innovants, rassembleurs et inclusifs dont pourront profiter l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et particulièrement les personnes aînées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

Le PRIMA s'inscrit dans la continuité du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés, le PRIMADA, qui a pris fin le 31 mars 2023.





Rappelons qu'un appel de projets PRIMA est en cours. Les municipalités ont jusqu'au 14 juin 2023 pour déposer leur demande d'aide financière.

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

5 mai 2023 à 08:30

