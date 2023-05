European DataWarehouse reçoit pour la troisième fois le prix Data Provider of the Year





European DataWarehouse (EDW) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu le prix Data Provider of the Year aux Global Capital European Securitization Awards 2023 à Londres.

La cérémonie de remise des prix récompense les réalisations exceptionnelles dans le domaine de la finance structurée européenne et les lauréats sont sélectionnés par un vote populaire du public. C'est la troisième fois en cinq ans qu'EDW remporte le prestigieux prix Data Provider of the Year, qui lui avait également été décerné en 2019 et 2022.

« Remporter à plusieurs reprises ce prix est un honneur incroyable et c'est la preuve du niveau de confiance et de reconnaissance que notre équipe engagée a gagné sur le marché européen de la titrisation », déclare le Dr Christian Thun, PDG d'EDW.

Le Pr José Manuel González-Páramo, président d'EDW, ajoute : « Établie dans le cadre de la mise en oeuvre de l'initiative de la Banque centrale européenne sur le niveau des prêts ABS il y a plus de 10 ans, EDW est devenue bien plus qu'un simple référentiel de données. L'entreprise s'est positionnée comme leader d'opinion et comme pionnier sur divers sujets touchant le secteur de la titrisation et fournit un niveau de soutien inégalé au marché. »

En plus de recevoir le prix Data Provider of the Year, EDW a été nominé pour le prix Overall Servicer of the Year pour le même programme. EDW a également été récemment nommé ESG Service Provider of the Year par Structured Credit Investor lors du 2e séminaire annuel sur la titrisation ESG à Londres.

À propos d'European DataWarehouse

European DataWarehouse (EDW) est un référentiel de titrisation désigné à la fois par l'Autorité européenne des marchés financiers et par la Financial Conduct Authority. Elle a été créée en 2012 comme le premier référentiel de titrisation d'Europe pour faciliter la collecte, la validation et le téléchargement de données standardisées sur le niveau des prêts pour les titres adossés à des actifs et les portefeuilles de prêts entiers privés.

EDW stocke les données concernant les prêts et la documentation correspondante pour les investisseurs et les autres participants du marché. Avec son mode de fonctionnement comme une infrastructure de marché, EDW cherche à augmenter la transparence et à rétablir la confiance sur le marché des ABS. Grâce aux données d'EDW, les utilisateurs peuvent analyser les portefeuilles sous-jacents de manière plus efficace et comparer les portefeuilles sur une base systématique.

Pour les dernières informations sur European DataWarehouse, suivez-nous sur LinkedIn ou visitez nos sites www.eurodw.eu / www.eurodw.co.uk.

5 mai 2023 à 08:15

