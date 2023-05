Prix SciFidea avec récompenses d'une valeur de 200 000 $ : rassembler les meilleurs auteurs et récits de science-fiction au monde





SINGAPOUR, 5 mai 2023 /CNW/ - Basé à Singapour et soutenu par col web pte., SciFidea invite les auteurs à soumettre un récit de science-fiction se déroulant sur une sphère de Dyson ou à l'intérieur de celle-ci pour courir la chance de gagner un grand prix d'une valeur de 20 000 $. Les juges sont des vétérans chevronnés de l'industrie qui ont consacré de nombreuses années à la science-fiction et qui ont reçu de prestigieux prix comme le prix Hugo. La date limite de soumission est le 31 août 2023, et les gagnants seront annoncés en 2024.

Renseignements généraux

Le concept de sphère de Dyson a été introduit pour la première fois par le physicien américain Freeman Dyson en 1960. Dyson a proposé de recouvrir une étoile d'une enveloppe artificielle afin d'en exploiter les vastes quantités d'énergie. En 1964, l'astronome soviétique Nikolai Kardashev a classé les civilisations en trois types en fonction de leur capacité à exploiter l'énergie. Une civilisation de type I peut exploiter toute l'énergie reçue par sa planète depuis son étoile mère. Une civilisation de type II peut exploiter toute l'énergie rayonnée dans toutes les directions par son étoile mère. Enfin, une civilisation de type III peut exploiter toute l'énergie de sa galaxie d'origine. À l'heure actuelle, nous avons parcouru les trois quarts du chemin pour devenir une civilisation de type I. Une civilisation qui recouvrirait une étoile d'une sphère de Dyson serait une civilisation de type II. En 2009, l'auteur chinois Liu Cixin et son éditeur Tang Feng ont formé un groupe pour discuter des paramètres astronomiques et de la forme physique d'une sphère de Dyson ainsi que des ressources narratives en la matière. Selon eux, l'axe et les pôles en apesanteur sont les ressorts narratifs les plus intéressants concernant la sphère de Dyson. Avec ses larges rivières et glaciers qui coulent vers l'équateur, le paysage courbé à l'infini est également novateur.

Règlement du concours

Seuls les récits dont le sujet principal est une ou plusieurs sphères de Dyson ou se déroule sur celles-ci sont admissibles. Les soumissions ne peuvent pas avoir été préalablement publiées et doivent compter entre 30 000 et 100 000 mots. Plusieurs oeuvres seront présélectionnées pour gagner l'un des dix grands prix. Les auteurs dont les récits figurent dans la liste des finalistes, mais qui n'auront pas remporté de prix, recevront chacun 2 000 $. Si vous remportez l'un des prix, vous acceptez d'accorder à SciFidea une licence de publication d'une durée de dix ans sur votre oeuvre, le prix de 20 000 $ étant une avance sur les droits d'auteur. L'auteur partagera 50 % des revenus nets sur les droits d'édition graphique (y compris en langues étrangères dans des pays étrangers) et 30 % des revenus nets provenant de l'adaptation de l'oeuvre dans d'autres médias.

Comment participer

Soumettez votre manuscrit par courriel à [email protected]. L'objet de votre courriel doit suivre ce format : Votre nom de famille - le titre du récit - le nombre exact de mots. Votre manuscrit doit être joint à votre courriel sous le format .docx (pas .pdf, .doc, .rar, ou tout autre format). La police de caractère doit être Times New Roman ou toute autre police à empattement. Veuillez inclure quelques phrases résumant votre intrigue au début de votre manuscrit.

Organisateur

SciFidea est une marque de science-fiction lancée à Singapour par le fondateur Tang Feng et la rédactrice en chef Lynn Sun. Leur objectif est d'encourager et de développer la littérature de science-fiction et d'aider les auteurs à monétiser leurs oeuvres. À l'heure actuelle, la SciFidea s'engage à multiplier les supports pour les oeuvres de science-fiction. Ils prévoient de développer de nouveaux types de médias de science-fiction qui mettent en valeur le potentiel technologique de l'humanité.

Valeur du prix SciFidea

En plus de la valeur commerciale mentionnée ci-dessus, les participants auront également l'occasion d'interagir avec des juges et d'autres auteurs de science-fiction, pour générer plus d'idées et élargir le champ des possibles dans le domaine de la science-fiction. Le partage d'idées peut contribuer à créer une pensée plus tournée vers l'imaginaire, repoussant les limites de la science-fiction.

