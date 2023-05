Enjeux climatiques - Québec alloue plus de 600 000 $ à la Communauté de pratique en communication climatique au Québec





QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 618 691 $, sur deux ans, à la Communauté de pratique en communication climatique au Québec, pour appuyer les efforts de mobilisation citoyenne et favoriser le succès des activités de communication climatique de ses membres. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Portée par la Fondation en environnement et développement durable, la Communauté de pratique en communication climatique au Québec regroupe 360 personnes oeuvrant en communication climatique et provenant de 130 organisations, notamment des groupes environnementaux, des groupes citoyens et des scientifiques.

En soutenant la communauté de pratique, le gouvernement du Québec vise à regrouper les intervenants du milieu afin d'améliorer l'impact et l'efficacité de leurs activités de communication, pour accélérer la transition climatique du Québec.

Les principaux objectifs de la communauté de pratique sont les suivants :

Assurer le transfert et l'application des connaissances les plus récentes pour améliorer l'impact des activités de communication, d'engagement et de mobilisation;

Outiller les parties prenantes de différents secteurs et renforcer leurs capacités, notamment par la mise en réseau et le partage d'information et de meilleures pratiques;

Accompagner les organisations et les groupes actifs en matière de transition climatique dans leurs efforts pour rejoindre efficacement leurs publics cibles et favoriser la mobilisation dans diverses communautés à travers le Québec.

Cette subvention, octroyée dans le cadre de la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027 du gouvernement du Québec, l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), contribuera à l'atteinte des cibles québécoises en termes de réduction des GES.

Citation :

« Je suis très heureux de pouvoir soutenir un projet tel que la communauté de pratique, qui propose une approche innovante visant à mobiliser la société dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un bel exemple qui démontre une fois de plus notre appui aux actions favorisant la transition vers une économie verte. J'en profite pour remercier tous les intervenants qui oeuvrent à faire du Québec un leader inspirant pour sa population et ses partenaires. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Depuis son lancement en janvier 2020, la Communauté de pratique en communication climatique au Québec a organisé plus de 50 activités (séminaires, formations et webinaires sur des thèmes variés tels que la transition énergétique, les liens entre le climat et la santé, et la biodiversité).

La communauté de pratique assure également une veille médiatique et l'animation de la communauté par des activités de transfert et de partage. La Fondation en environnement et développement durable (FEDD) est un organisme à but non lucratif qui oeuvre à favoriser des projets en environnement et en développement durable. Elle couvre des champs d'action tels que l'aménagement durable du territoire, la mobilité durable et les transports viables, la mitigation des changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques.

L'action de la communauté de pratique rejoint les objectifs du PEV 2030 par sa contribution au plein essor de la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027.

Rappelons que le Québec a pour objectif de réduire ses émissions de GES de 37,5? % d'ici 2030 et qu'il vise la carboneutralité en 2050.

Liens connexes :

