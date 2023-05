L'événement de lancement de FRESOR dévoile avenir du vapotage





ALD a organisé récemment sur YouTube un événement de lancement très attendu pour présenter FRESOR, sa nouvelle marque technologique originale. L'événement comprenait trois 3 parties : les origines de la marque, ses caractéristiques technologiques et ses avantages uniques. Animé par le PDG, le vice-président et le directeur technique d'ALD, l'événement a attiré un large public de passionnés de vapotage et d'experts du secteur. L'équipe FRESOR a présenté 2 nouvelles plateformes technologiques importantes : FRESOR NOVA et FRESOR MAX, qui condensent des avancées majeures pour le secteur du vapotage.

FRESOR NOVA : un goût authentique et plus de bouffées

FRESOR NOVA vous offre un goût très pur et des bouffées plus nombreuses grâce à sa technologie de vapotage unique à mailles plates et sa structure à 5 couches de coton composite de qualité médicale. Alignées verticalement, les bobines à mailles plates fournissent un apport de chaleur stable, tandis que la conception du conduit d'air « Cascade » en forme de V assure une efficacité maximale du vapotage et un goût agréable.

La technologie FRESOR NOVA augmente de 36%l'efficacité énergétique et de 42%le nombre de bouffées. La conception modulaire de FRESOR NOVA permet une production entièrement automatisée qui garantit la cohérence et la qualité de chaque appareil. Que vous soyez un passionné de vapotage ou un fabricant, FRESOR NOVA vous offre une expérience inégalée, aussi pratique qu'agréable. Choisissez FRESOR NOVA aujourd'hui et découvrez la technologie du vapotage de demain !

FRESOR MAX: une saveur sans fin

FRESOR MAX, une autre technologie intelligente à double maillage, offre un nuage plus large et un goût durable. Les deux bobines à double maille fonctionnent en harmonie, la première étant utilisée pendant une période prédéfinie avant que la deuxième ne soit activée pour empêcher la saveur de s'estomper.

FRESOR MAX est doté de la technologie antifuite 5A qui accélère l'alimentation en e-liquide, et d'une TRIPLE solution pour la prévention des fuites. Celle-ci se compose d'un coton à 4 couches conducteur d'e-liquide, d'une chambre en silicone et d'un conduit d'air en labyrinthe, le tout pour vous offrir une expérience de vapotage inégalée.

Conclusion

L'événement d'inauguration de la marque FRESOR a été un franc succès. L'équipe ALD a présenté à de nombreux participants enthousiastes les origines, les caractéristiques et les avantages de FRESOR. Mais cet élan ne va pas s'arrêter là ! FRESOR présentera ses dernières technologies dans le cadre de la Vaper Expo UK 2023 qui aura lieu à Birmingham du 12 au 14 mai. Les visiteurs du stand FRESOR (C90) pourront découvrir les toutes dernières nouveautés en matière de vapotage et avoir une idée de ce que FRESOR leur réserve pour l'avenir. Ne manquez pas cette chance d'assister à l'émergence de la prochaine génération des technologies de vapotage !

