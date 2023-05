INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant l'électrification des transports





QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, M. Dominic LeBlanc, ainsi que la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région des Laurentides et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant un important investissement en électrification des transports.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de M. Christos Kritsidimas, chef des affaires juridiques, publiques et communications externes de Nova Bus, de M. Marc Denault, président du CA, Association du transport urbain du Québec et président de la Société de transport de Sherbrooke, et de M. Éric Alan Caldwell, président du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal.

Cette activité de presse aura lieu :

DATE : Le 8 mai 2023

HEURE : 10 h 30

LIEU : Saint-Eustache

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

La conférence de presse sera également diffusée sur la page Facebook de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault

À noter que pour des raisons de sécurité, le port de robe, de jupe ou de vêtements amples est à éviter. Merci de privilégier le pantalon ainsi que les souliers fermés lors de cet événement.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

5 mai 2023 à 06:01

