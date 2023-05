/R E P R I S E -- Avis aux médias - Québec solidaire et la Coalition rouge demandent au gouvernement de permettre aux immigrants résidents permanents d'être embauchés comme policiers/





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, prendra part à la conférence de presse de la Coalition rouge ce vendredi 5 mai à 10h30 à l'Association jamaïcaine de Montréal pour demander au gouvernement du Québec de permettre aux immigrants ayant un statut de résident permanent d'être embauchés comme policiers, à l'instar des corps policiers de toutes les autres provinces canadiennes.

Veuillez noter que M. Fontecilla et les représentants de la Coalition rouge, M. Joel DeBellefeuille et M. Alain Babineau, seront disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 5 mai 2023



Heure: 10h30



Lieu: Association jamaïcaine de Montréal, au 4065 Rue Jean-Talon Ouest, Montréal, Quebec H4P 1W6

5 mai 2023 à 06:00

