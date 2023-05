Investissements routiers 2023-2025 - Le gouvernement du Québec présent en région : près de 635 M$ pour une mobilité plus efficace et sécuritaire dans la région de la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 5 mai 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, annoncent un investissement de 634 834 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de la Capitale-Nationale.

Les sommes allouées visent la mise en oeuvre de projets significatifs pour le milieu, tels que :

la reconstruction de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40) et de deux structures situées entre l'autoroute Henri-IV (A-73) et le boulevard Neuvialle, la réfection d'un pont et l'aménagement d'accotements en vue de leur utilisation par des autobus;

l'aménagement de clôtures pour la grande faune en bordure de la route Antonio-Talbot (route 175), entre les kilomètres 110 et 128, dans la réserve faunique des Laurentides;

l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR) dans les municipalités de Neuville , de Baie-Saint-Paul , de Saint-Raymond et de Saint-Gabriel-de-Valcartier .

Ces derniers comptent parmi les 79 projets prévus dans la région.

Citations

« Ces investissements prouvent l'importance que nous accordons au maintien de nos actifs et à l'amélioration des infrastructures de transport sur notre immense et magnifique territoire. Ces projets illustrent notre engagement à agir pour nos régions en améliorant la mobilité et la sécurité sur nos réseaux au profit des citoyens. Depuis le début de mon mandat, j'ai fait de la sécurité routière une priorité et j'entends bien livrer un plan d'action bonifié prochainement. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« J'applaudis cet important soutien pour la Capitale-Nationale, qui va nous permettre de maintenir nos actifs en bon état et de bonifier nos infrastructures. Je suivrai avec attention l'avancement de ces travaux au cours des deux prochaines années. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Capitale-Nationale se répartissent comme suit :

80 558 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



477 979 000 $ pour améliorer l'état des structures;



76 288 000 $ pour un réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



10 000 $ afin d'assurer le maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2022, plusieurs projets ont été menés à terme, dont :

l'élargissement de l'autoroute Laurentienne (A-73), entre le boulevard Jean-Talon Ouest et la rue de la Faune, à Québec;



la reconstruction de quatre structures situées sur le chemin du Bois-de-l'Ail, à Cap-Santé, sur la rue Helena, à Québec, sur le rang Saint-Joseph , à Saint-Basile , et sur l'avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Brigitte-de-Laval .

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2023-2025

Liste des projets terminés en 2022

Balado du MTMD : la planification annuelle des projets routiers

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

5 mai 2023 à 06:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :