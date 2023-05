LE VOYAGE DE MESSI À RIYAD RÉVÈLE LE CÔTÉ FAMILIAL DE LA NOUVELLE DESTINATION LA PLUS EXCITANTE AU MONDE





Lionel Messi, accompagné de sa famille, a entrepris sa deuxième aventure palpitante à Riyad, en Arabie saoudite, pour profiter du meilleur de tous les mondes : un riche patrimoine culturel allié à un mode de vie et de divertissement contemporains.

La famille a visité Diriyah et son site de 300 ans inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, savouré une expérience gastronomique à Al Bujairi Terrace, surplombant le quartier magnifiquement éclairé d'At-Turaif, et exploré VIA Riyadh, la nouvelle destination de luxe de la capitale saoudienne.

Hafawa, le célèbre sens de l'hospitalité saoudien, fait du pays une destination idéale pour les familles.

L'expérience familiale vécue par Messi est plus accessible que jamais grâce au vaste programme de visa touristique saoudien et au nouveau visa d'escale gratuit.

Des attractions passionnantes de Riyad aux récifs coralliens de la mer Rouge en passant par les montagnes d'Asir, l'Arabie saoudite à quelque chose à offrir à tous, tout au long de l'année.

RIYAD, Arabie saoudite, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Lionel Messi, légende du football et ambassadeur du tourisme saoudien, est retourné une deuxième fois en Arabie saoudite pour découvrir avec sa famille le pays et son mélange unique de l'ancien et de nouveau, du culturel et du cosmopolite. Le séjour de Messi en Arabie saoudite était rempli d'activités passionnantes, avec de quoi ravir tous les membres de la famille.

L'Arabie saoudite est la maison authentique de l'Arabie et un des points culminants du voyage fut la visite guidée de Diriyah, le coeur historique du pays. Vieux de 300 ans, Diriyah est le berceau du premier État saoudien et compte parmi les six sites saoudiens du patrimoine mondial de l'UNESCO. At-Turaif, ville historique datant du 15e siècle située à la périphérie de Riyad, est une des cités en terre crue les plus importantes et architecturalement impressionnantes au monde.

Messi et sa famille se sont plongés dans l'histoire de cette destination unique, profitant également de la visite pour explorer le musée du cheval arabe et interagir avec de magnifiques chevaux arabes pur-sang. En outre, Messi a également eu la merveilleuse occasion de faire connaissance avec un faucon blanc, qui a reposé sur le bras de la légende du football. Les faucons sont des oiseaux de proie très convoités et sont utilisés depuis des milliers d'années comme compagnons de chasse par les Bédouins.

Au cours de la visite, l'épouse de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, a porté un hama souadien traditionnel, soit une coiffe décorative portée historiquement par les femmes de la région de Nejd. La famille a eu l'occasion d'explorer l'histoire de l'Arabie saoudite et d'en apprendre davantage sur la riche culture saoudienne, tout en se laissant charmer par l'authenticité et l'architecture d'At-Turaif ainsi que la beauté des chevaux arabes.

Avant la visite à Diriyah, la famille Messi a également profité d'une expérience authentique dans une ferme saoudienne, loin de l'agitation de la ville. Sur fond de palmiers majestueux, symboles de prospérité en Arabie saoudite, la famille a eu le plaisir d'assister à une démonstration de tissage de feuilles de palmiers. Les palmiers du Royaume produisent plus de 1,5 million de tonnes de dattes par an, lesquelles font partie intégrante de la cuisine saoudienne.

Dans un des points culminants de cette première journée, la famille a nourri des gazelles d'Arabie indigènes. Cette espèce était autrefois proche de l'extinction, mais elle fait aujourd'hui partie d'un ambitieux programme de ré-ensauvagement et de préservation qui a permis à sa population de croître de façon exponentielle. Plus tôt cette année 650 gazelles d'Arabie et 550 gazelles des sables ont été relâchées dans les 12 400 kilomètres carrés de la réserve d'AlUla, également célèbre pour avoir réintroduit le léopard d'Arabie dans la nature.

Lors de la deuxième journée du séjour, Messi et sa famille ont découvert la métropole moderne qu'est aujourd'hui Riyad, où des projets ambitieux visent à faire de la ville l'une des plus dynamiques du monde d'ici 2030. Riyad est largement considérée comme l'une des dernières frontières du tourisme et fascine les visiteurs avec ses lumières éblouissantes, ses festivals de musique et sa scène culinaire variée allant de la cuisine de rue aux restaurants étoilés au guide Michelin.

Malgré un programme bien chargé, la famille Messi a pu passer du temps de qualité ensemble pour se plonger dans le cadre et l'ambiance de VIA Riyadh et du Boulevard de Riyadh City, deux des quartiers commerciaux et de divertissement ultramodernes de la ville. VIA Riyadh est en passe de devenir l'une des principales destinations de luxe au monde, accueillant des marques de mode haut de gamme, de célèbres restaurants internationaux et locaux, ainsi que sept cinémas privés à thème.

Les vives lumières du Boulevard de Riyadh City se sont établies comme l'une des expériences familiales les plus populaires pendant le Riyadh Season, l'événement en plein air animé de la ville qui a accueilli plus de 15 millions de visiteurs cette année.

Alors que l'Arabie saoudite est connue pour son majestueux désert, le Rub al-Khali (Quart Vide), le Royaume possède un paysage varié qui peut être apprécié toute l'année, de l'oasis d'Al-Hassa, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'île de Sindalah de NEOM, en passant par la côte saoudienne de la mer Rouge et ses récifs coralliens immaculés qui peuvent être admirés en plongée ou sur bateau de croisière. En outre, 16 nouveaux hôtels de luxe seront construits sur la côte de 1 700 km de long, avec un premier qui ouvrira ses portes plus tard dans l'année. L'Arabie saoudite renferme également d'autres paysages, dont les hautes terres vertes et fraîches de l'Asir, où les habitants passent leurs vacances en été.

La chaleureuse hospitalité saoudienne, connue sous le nom de Hafawa, fait du Royaume une destination idéale pour les familles. Riyad, qui compte environ 8 millions d'habitants, fait également partie des 50 villes les plus sûres au monde selon l'Economist Intelligence Unit et constitue ainsi une excellente destination familiale.

Il est maintenant plus facile que jamais de visiter l'Arabie saoudite : plus de vols relient le Royaume à un plus grand nombre de pays, et les demandes de visa électronique peuvent être soumises sur un portail en ligne convivial et accessible aux visiteurs internationaux de 49 pays éligibles.

De plus, l'Arabie saoudite a annoncé plus tôt cette année le lancement d'un nouveau visa d'escale. Gratuit et proposé aux passagers voyageant avec SAUDIA et FlyNas, le visa est offert à plus de pays que le visa touristique électronique standard et permet aux visiteurs de rester dans le pays jusqu'à 96 heures.

Plus d'informations sur l'expérience saoudienne sont disponibles sur visitsaudi.com/en et @AskVisitSaudi

Des images de la visite de la famille Messi peuvent être téléchargées ici.

À propos de l'Autorité saoudienne du tourisme

L'Autorité saoudienne du tourisme (STA), lancée en juin 2020, est chargée de commercialiser les destinations touristiques saoudiennes dans le monde entier et de développer l'offre de la destination par le biais de programmes, de forfaits et de soutien commercial. Son mandat comprend le développement des atouts et des destinations uniques du pays, l'accueil et la participation aux événements du secteur, ainsi que la promotion de la marque de destination saoudienne au niveau local et à l'étranger. L'Autorité saoudienne du tourisme exploite 16 bureaux de représentation dans le monde, desservant 38 pays.

