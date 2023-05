/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Manifestation des employés des Résidences Les Floralies Lachine/





LACHINE, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le syndicat Unifor invite les représentantes et représentants des médias à une manifestation qui aura lieu devant les Résidences Lachine. Unifor a appris dans les dernières semaines, le déplacement forcé des résidents des Résidences Floralies Lachine et Floralies Lasalle, après 7 mois de gestion directe par le CIUSSS de l'Ouest -de-l'Ile-de- Montréal (CIUSSS). Le départ de ces résidents, orchestré par le CIUSSS, entraînera la mise à pied des salariés des Floralies.

Pour les membres d'Unifor qui travaillent à la résidence de Lachine, cette délocalisation survient quelques mois seulement après la ratification de leur nouvelle convention collective qui comprenait, entre autres, des augmentations de salaire rétroactives.

Depuis la ratification du nouveau contrat de travail, le CIUSSS et l'administration provisoire refusent de signer la convention, privant ainsi les travailleuses et travailleurs de nouvelles conditions de travail.

QUOI: Manifestation

QUAND : 5 mai 2023

HEURE : 6h30 à 7h30

OÙ : Résidences Les Floralies Lachine : 650, 32e avenue, Lachine

Stationnement disponible à la Légion d'honneur canadienne, au 3015 rue Henri-Dunant, Lachine

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

5 mai 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :