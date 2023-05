MedFEL : succès des solutions durables d'Hinojosa au salon français de la filière fruits et légumes





Le medFEL a accueilli pendant deux jours près de 3 400 visiteurs du monde entier

Les solutions durables d'Hinojosa pour le secteur agricole, comme les plateaux ou les barquettes pour les fruits et légumes, ont suscité un vif intérêt parmi les professionnels et les entreprises qui recherchent des solutions aux emballages traditionnels en plastique

VALENCE, Espagne, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Les 26 et 27 avril, le Parc des expositions de Perpignan (France) a accueilli une nouvelle édition du medFEL, le salon de référence de la filière fruits et légumes en France, qui a reçu pendant deux jours près de 3 400 visiteurs. Plus de 195 exposants, 25 conférences et diverses tables rondes ont rythmé ces deux journées. Hinojosa Packaging Group a répondu présent et déployé son propre stand à l'occasion de ce rendez-vous qui compte déjà plus de 10 éditions.

Les solutions durables de l'entreprise pour le secteur agricole, comme les plateaux ou les barquettes pour les fruits et légumes, ont suscité un vif intérêt parmi les professionnels et les entreprises qui recherchent des solutions de remplacement aux emballages traditionnels en plastique.

Les plateaux et les caisses spécifiquement conçus pour l'agriculture, en carton ondulé 100 % durable et recyclable, ont figuré parmi les produits exposés sur le stand. Il s'agit d'une solution d'emballage complète qui protège le produit et améliore sa visibilité tout en optimisant la gestion des stocks et en augmentant les économies. Dans cette gamme se distingue la caisse Airfruit, conçue pour les longues distances, qui permet d'accélérer le refroidissement de 26 % en chambre froide et de conserver plus longtemps les propriétés des produits grâce à ses fenêtres de ventilation.

Les barquettes en carton se sont également démarquées sur le stand d'Hinojosa au medFEL en tant que solutions aux paniers habituels en plastique pour les légumes et les produits frais. Grande nouveauté, les barquettes thermoscellées, qui permettent de prolonger la durée de conservation du produit et de réduire jusqu'à 95 % l'utilisation de plastique à usage unique, ont été présentées.

La présence d'Hinojosa à un salon aussi important à l'échelle nationale et régionale en France répond au processus d'expansion internationale de l'entreprise en période de forte croissance.

À propos d'Hinojosa Packaging Group

Hinojosa est une entreprise leader de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage durables. Son modèle repose sur les principes de l'économie circulaire depuis plus de 75 ans.

Grâce à l'innovation continue, à l'orientation client et à la recherche de l'excellence, le groupe a connu une croissance constante ainsi qu'un grand essor au cours des dernières années en misant sur l'internationalisation. Il compte aujourd'hui 2 500 employés dans 19 sites de production en Espagne, au Portugal, et en France, alliant ainsi la force d'un groupe mondial à la proximité géographique. L'entreprise a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires de 820 millions d'euros, soit 27 % de plus qu'en 2021.

L'activité et l'engagement d'Hinojosa consistent à générer un impact positif là où elle opère, afin d'améliorer le bien-être commun. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer le meilleur emballage, mais également de prendre soin de tout ce qui l'entoure.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070066/Hinojosa_Medfel.jpg

5 mai 2023 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :