Clarity AI convoque une première réunion de son comité consultatif des clients avec des investisseurs institutionnels





Clarity AI, première plateforme technologique à promouvoir la durabilité, a récemment convoqué la première réunion de son comité consultatif des clients à destination des gestionnaires d'investissement. L'événement a réuni des entreprises de renom du secteur - parmi lesquelles Lazard, Metlife, Invesco, PGIM, La Française, Lansforsakringar ou Santander - qui ont discuté des questions urgentes relatives au développement durable et à l'analyse des critères ESG.

Animée par un groupe de cadres de Clarity AI, dont Mark Coriaty, directeur mondial des solutions, Angel Agudo, vice-président des produits, Lorenzo Saa, responsable du développement durable, et Patricia Pina, directrice de la recherche et de l'innovation en produits, la réunion a abordé plusieurs sujets centraux ayant trait à la finance durable.

Le comité a rappelé l'importance de laisser les investisseurs déterminer leurs propres méthodologies d'investissement durable et a suggéré de trouver des moyens pour comparer ces méthodes à d'autres dans le secteur, ce que Clarity AI rend possible aujourd'hui avec son produit d'investissement durable, lequel définit si tel ou tel titre financier est durable ou non selon l'article 2(17) du règlement SFDR. Le comité a pris acte également que Clarity AI occupe une position unique en tant qu'acteur technologique évoluant dans un secteur d'activité traditionnel pour s'adapter rapidement aux changements réglementaires à grande échelle ainsi que pour fournir une couverture et des capacités en tenant compte des besoins des clients, en particulier dans des domaines émergents (tels que la biodiversité).

« La réunion inaugurale du comité consultatif des clients a été un franc succès » a déclaré Lorenzo Saa, responsable du développement durable chez Clarity AI. « Elle a fourni de précieux renseignements concernant les défis auxquels fait face le secteur et a mis en évidence la nécessité d'une collaboration entre les acteurs du secteur et des fournisseurs tiers pour stimuler le progrès en matière de développement durable. Nous sommes très heureux de travailler avec nos clients pour relever ces défis et obtenir des changements positifs ».

Cet événement est un jalon dans l'histoire de Clarity AI et il souligne la détermination de l'entreprise à travailler avec les acteurs du secteur pour accélérer le progrès conduisant au développement durable. La réunion a été l'occasion pour les gestionnaires d'investissement de faire part de leurs expériences et des difficultés qu'ils rencontrent et de travailler en collaboration avec Clarity AI pour mettre au point des solutions.

À propos de Clarity AI

Clarity AI est une plateforme technologique promouvant la durabilité qui s'appuie sur l'apprentissage automatique et les mégadonnées pour fournir des renseignements environnementaux et sociaux aux investisseurs, aux organisations et aux consommateurs. En novembre 2022, la plateforme avait analysé plus de 50 000 sociétés, 320 000 fonds, 198 pays et 188 collectivités territoriales, soit entre 2 et 13 fois plus que n'importe quel autre acteur du marché. Clarity AI fournit des données et des analyses pour les investissements, la recherche d'entreprise et l'élaboration de rapports. Clarity AI possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Son réseau de clients gère plusieurs milliers de milliards d'actifs, tandis que ses partenariats lui permettent de participer à des millions de transactions quotidiennes de commerce électronique et d'atteindre des centaines de millions de consommateurs chez plus de 400 000 commerçants.

5 mai 2023 à 03:15

