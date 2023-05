Campari rend hommage à Milan à travers le lancement d'une nouvelle bouteille emblématique inspirée de sa ville natale





Après dix ans, Campari Group annonce la refonte de sa bouteille inspirée par Milan , berceau du rituel de l'aperitivo, avec un design innovant et intemporel.

, berceau du rituel de l'aperitivo, avec un design innovant et intemporel. Pour marquer cette occasion, Campari Group illuminera l'horizon milanais avec un spectacle inédit de drones lumineux survolant le Parc Sempione les 4 et 5 mai.

Cet événement marque le soutien de Campari à la ville de Milan dans le cadre du projet de réouverture et de rénovation du cinéma Nuovo Orchidea, dans le but de redonner vie à l'un des monuments culturels importants de la ville.

MILAN, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- Campari célèbre le lien ayant toujours existé entre la marque et sa ville natale, Milan, avec le lancement du nouveau design de la bouteille Campari, inspiré d'une histoire commune ayant commencé en 1860. Pour marquer cette occasion, un spectacle de drones inédit illuminera le ciel milanais avec l'incontournable Campari Red les soirs du jeudi 4 mai et du vendredi 5 mai. Cet hommage spécial montrera de quelle manière les histoires du groupe et de Milan sont étroitement liées et unies par le même esprit novateur et pionnier qui, au fil du temps, en a fait des icônes stylistiques.

En effet, depuis sa création, la bouteille Campari a changé de forme et a évolué aux côtés de la ville, y puisant une inspiration continue. La nouvelle bouteille, inspirée de Milan, reflète la mode épurée et minimaliste et le design contemporain pour lesquels la ville est connue ? c'est un hommage visuel à la ville, combinaison de naturel et d'élégance discrète à l'image de Milan elle-même. La direction des lignes, avec une coupe moderne et directe, symbolise le voyage du rituel de l'aperitivo depuis Milan jusque dans le reste du monde, dirigeant le regard vers le nom de la ville placé au centre de la bouteille. En outre, le mouvement dynamique et le rétrécissement des lignes reflètent la vitalité et la transformation progressive que Milano et Campari Group ont subies ensemble, du passé vers l'avenir, avec une approche innovante et avant-gardiste.

Pour le lancement de la nouvelle bouteille, les 4 et 5 mai, Campari Group accueillera le plus grand spectacle de drones jamais vu en Europe, illuminant l'horizon de la ville et plus particulièrement le Parc Sempione ? qui sera fermé au public pour l'événement mais restera visible de toute la ville. Le spectacle durera 12 minutes et donnera vie aux symboles emblématiques milanais à travers des illuminations spectaculaires.

« Avec cet événement et la présentation de la nouvelle bouteille Campari, nous avons voulu rendre hommage à Milan, à son ingéniosité et à son enthousiasme, des traits qui la lient profondément à l'esprit de notre marque », a expliqué Julka Villa, directrice internationale du marketing de Campari Group, « non seulement en illuminant de rouge le ciel de Milan à travers un spectacle incroyable, mais aussi grâce à une contribution concrète en investissant dans un projet culturel qui enrichira davantage cette ville pour soutenir l'art du cinéma, quelque chose qui a toujours fait partie de l'âme de Campari. »

L'union harmonieuse de ces deux icônes, Campari et Milan, perdure depuis plus de 160 ans, signe que la marque a trouvé dans cette ville l'alliée parfaite : une combinaison de modernité et d'histoire, de classique et de pionnier, d'esprit d'entreprise et d'agréabilité, reflétant l'essence même de Campari Group.

Le lien entre la marque et la ville sera également célébré à travers une liste des cocktails spéciaux au Camparino in Galleria, le célèbre lieu milanais fondé en 1915 par Davide Campari donnant sur la Piazza Duomo, icône et symbole par excellence de l'apéritif à la milanaise.

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://instagram.com/campariofficial

NOTES À L'INTENTION DES ÉDITEURS

À PROPOS DE CAMPARI

Campari, l'emblématique et inoubliable alcool rouge italien au coeur de certains des cocktails les plus célèbres du monde. Campari a été fondé à Milan en 1860 par Gaspare Campari, et son fils Davide en a été le pionnier. Il a créé un produit si distinctif et révolutionnaire que sa recette secrète n'a pas été modifiée depuis. De couleur rouge vif, le goût unique et complexe du Campari est le résultat de l'infusion d'herbes, de plantes aromatiques et de fruits dans l'eau et l'alcool. En plus d'être unique et distinctif, Campari est extrêmement polyvalent, offrant des possibilités illimitées et inattendues. Source d'inspiration passionnée depuis sa création, vue à travers le génie créatif de ses fondateurs, d'artistes dans différents domaines et des meilleurs barmen du monde, Campari stimule vos instincts pour libérer vos passions, inspirant des créations sans limites. ?

À PROPOS DU GROUPE CAMPARI? ?

Le groupe Campari est un acteur majeur de l'industrie mondiale des spiritueux, avec un portefeuille de plus de 50 marques haut de gamme et super haut de gamme réparties selon des priorités mondiales, régionales et locales. Les priorités mondiales, qui constituent l'axe principal du groupe, comprennent Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey et Grand Marnier. Le groupe a été fondé en 1860 et est aujourd'hui le sixième acteur mondial de l'industrie des spiritueux haut de gamme. Il dispose d'un réseau de distribution mondial opérant dans plus de 190 pays à travers le monde, avec des positions de premier plan en Europe et sur le continent américain. La stratégie de croissance du groupe Campari vise à combiner la croissance organique par la construction de marques fortes et la croissance externe par des acquisitions sélectives de marques et d'entreprises. Le groupe Campari, dont le siège est à Milan, en Italie, possède 22 usines dans le monde et dispose de son propre réseau de distribution dans 22 pays. Le groupe Campari emploie environ 4 000 personnes. Les actions de la société mère Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sont cotées à la Bourse italienne depuis 2001. Pour plus d'informations : http://www.camparigroup.com/en. Veuillez s'il vous plaît profiter de nos marques de manière responsable.

À PROPOS DE CAMPARINO

Camparino in Galleria est le bar légendaire ouvert par Davide Campari à la Galleria Vittorio Emanuele II de Milan en 1915. Le bar a été ouvert en face de Caffè Campari, l'établissement ouvert par Gaspare Campari - le père de Davide et le créateur de la liqueur amère - en 1867. Succès instantané auprès des Milanais, ce bar est devenu synonyme de la tradition de l'aperitivo de la ville et a fêté son 100ème anniversaire en 2015. Suite à un projet de rénovation, le bar a rouvert au public à l'automne 2019 avec une identité rafraîchie et une offre de nourriture et de boissons conçue pour consolider son statut d'établissement parmi les plus influents au monde pour les amateurs de mixologie et d'innovation gastronomique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070288/Campari_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070290/Campari_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2070289/Campari_3.jpg

5 mai 2023 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :