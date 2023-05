BE OPEN Art lance la deuxième étape du concours régional pour soutenir les artistes émergents des Caraïbes





LONDRES, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- BE OPEN Art ,une galerie d'art en ligne créée par le think tank BE OPEN, une initiative humanitaire fondée par la femme d'affaires et philanthrope internationale Elena Baturina, organise un nouveau concours pour les artistes émergents, visant à soutenir ceux dont l'art représente le mieux leur identité régionale, culturelle et ethnique ? BE OPEN Regional Art.

Au début de l'année 2023, l'équipe d'experts de la communauté BE OPEN a commencé à sélectionner les artistes qui représentent le mieux la tradition artistique d'une certaine région pour les présenter dans la galerie d'art BE OPEN et leur offrir une plus grande visibilité.

La deuxième phase du programme concerne les pays de la région des Caraïbes entre avril et juin 2023 : Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Bélize, la Dominique, la Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname, Trinité-et-Tobago, etc.

Chaque étape régionale durera trois mois, les quatre étapes s'étaleront donc sur un an au bout duquel un gagnant sera désigné pour chacune d'entre elles. Les oeuvres de 20 artistes émergents sont affichées dans la galerie en ligne chaque mois, et un vote du public sélectionnera l'artiste régional du mois. À la fin de chaque étape, l'un des gagnants mensuels deviendra l'Artiste de la Région, en fonction du nombre de votes du public et des membres de la communauté artistique BE OPEN.

Les lauréats régionaux recevront un prix en argent de 500 euros, tandis qu'une sélection d'oeuvres d'art représentant le mieux la région fera l'objet d'une exposition, afin de partager l'art avec le grand public et de rendre hommage aux artistes impliqués.

La première étape de BE OPEN Regional Art a été consacrée à l'art de la Méditerranée orientale avec des pays comme Chypre, la Turquie, les îles grecques du Dodécanèse, ainsi que le Liban, la Syrie, la Palestine, Israël, la Jordanie et l'Égypte. Une sélection d'oeuvres issues des votes mensuels du public sera présentée lors d'une exposition sur mesure qui se tiendra en juin 2023 à Nicosie, à Chypre.

Ensuite le concours se déplacera vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique centrale à la fin de l'année. Le concours régional se déroulera parallèlement au travail régulier de BE OPEN Art, dont les experts sélectionnent chaque mois 20 nouveaux artistes pour la galerie, utilisant le vote en ligne pour désigner l'artiste du mois et l'artiste de l'année.

