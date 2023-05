nShift: 55 % des abandons de paniers d'achat sont dus à un manque d'options de livraison





Les acheteurs en ligne s'attendent à disposer d'un véritable choix quant à la façon et au moment où leurs achats sont livrés

LONDRES, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift, le leader mondial des logiciels de gestion de livraison, appelle les détaillants et les boutiques en ligne à s'assurer qu'ils proposent une vaste gamme d'options de livraison, et à les identifier clairement.

La façon dont les colis sont livrés est un élément essentiel de l'expérience d'achat. Environ 55 % des personnes avouent avoir déjà abandonné leur panier d'achat en raison de frais de livraison trop élevés ou d'un délai de livraison trop long[1].

Les exigences des consommateurs quant aux options de livraison disponibles sont de plus en plus fortes:

56 % s'attendent à des options de livraison le jour même [2]

88 % des consommateurs achètent en priorité auprès de détaillants ou de boutiques en ligne qui proposent des frais de port gratuits [3]

54 % seraient prêts à accepter des délais de livraison plus longs si celle-ci est plus respectueuse de l'environnement[4]

Dans son guide récemment publié, « La livraison, moteur de croissance », nShift explore la façon dont les détaillants peuvent continuer à satisfaire leurs clients à mesure qu'ils se développent. D'après ce guide, les détaillants et les boutiques en ligne doivent fournir :

Efficacité et flexibilité : l'automatisation du processus de réservation des transporteurs et d'impression des étiquettes peut considérablement améliorer l'efficacité. Les entreprises peuvent économiser du temps et de l'argent en générant la documentation dès que la commande est passée et en identifiant la solution de transport optimale pour chaque commande.

Une gamme d'options : à mesure qu'une entreprise se développe, il est essentiel qu'elle continue d'offrir une gamme d'options de livraison. Les détaillants doivent collaborer avec un fournisseur de logiciel de gestion de livraison qui les met en relation avec une vaste bibliothèque de transporteurs prête à l'emploi. Ensuite, ils doivent être en mesure d'afficher ces options sur leur site Web.

Sean Sherwin-Smith, directeur des produits Post-purchase chez nShift, a déclaré : « Le succès de la croissance d'un détaillant en ligne dépend largement de sa capacité à répondre aux attentes croissantes de ses clients. Cela exige une flexibilité et une efficacité plus grandes, notamment pour les petites entreprises qui ne disposent pas du temps ou des ressources nécessaires.

« Plus important encore, qu'il s'agisse d'une offre plus large d'options de livraison et de retour, de l'automatisation du processus de réservation des transporteurs et d'impression des étiquettes ou de l'accès à un plus grand choix de transporteurs, ils doivent s'appuyer sur un partenaire qui dispose des connexions et de la technologie requises, et qui peut les accompagner à mesure qu'ils se développent. »

Le portefeuille intégré de solutions pour entreprises de nShift permet aux détaillants et aux boutiques en ligne d'offrir des expériences de livraison exceptionnelles de bout en bout, et ce, du checkout aux retours :

Checkout : solution qui s'intègre entièrement aux boutiques en ligne pour offrir une gamme d'options de livraison, tout en assurant un taux de conversion plus élevé

Ship : logiciel de gestion de la livraison pour entreprises connecté à plus d'un millier de transporteurs qui résout les problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs

Track : expérience client post-purchase de pointe qui renforce les marques et fidélise les clients

Returns : solution de logistique inverse, conviviale pour le consommateur, qui permet de convertir 30 % des retours en échanges grâce à un process fluide pour les acheteurs

Téléchargez ici le guide « La livraison, moteur de croissance ».

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

