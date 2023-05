DOUBLE CHICKEN PLEASE À NEW YORK NOMMÉ THE BEST BAR IN NORTH AMERICA ALORS QUE LA DEUXIÈME LISTE DES NORTH AMERICA'S 50 BEST BARS EST RÉVÉLÉE





SAN MIGUEL DE ALLENDE, Mexico, 5 mai 2023 /PRNewswire/ -- La liste North America's 50 Best Bars, commanditée par Perrier, a été dévoilée lors d'une cérémonie de remise de prix le 4 mai 2023 à Hacienda Los Picachos de San Miguel de Allende, au Mexique. Le classement annuel comprend des bars des États-Unis, du Canada, du Mexique et des Caraïbes. Le Double Chicken Please de New York est couronné No.1 aux classements The Best Bar in North America et The Best Bar in Northeast USA, sponsorisé par Perrier. Le Handshake Speakeasy de Mexico est classé No.2 et nommé The Best Bar in Mexico, et le Katana Kitten, de New York, se retrouve No.3.

Civil Liberties (No.12), à Toronto, est élu The Best Bar in Canada pour la deuxième année consécutive, tandis que La Factoría, de Porto Rico, No.24, conserve le titre The Best Bar in the Caribbean. Au total, les États-Unis sont en tête avec 28 bars figurant au classement, le Mexique en ayant 14, le Canada en ayant 7 et les Caraïbes en ayant 1. La liste complète peut être consultée ici .

Mark Sansom, directeur du contenu pour 50 Best, a déclaré: « Nous félicitons Double Chicken Please et ses fondateurs visionnaires, GN Chan et Faye Chen, d'avoir atteint le sommet de l'excellence des cocktails sur le continent nord-américain. Nous félicitons l'équipe pour cette distinction méritée, ainsi que tous les autres bars fantastiques de la liste de cette année. »

