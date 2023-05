CyberCatch publie une feuille de travail et un balado gratuits sur l'évaluation des risques des rançongiciels pour aider les organisations à déterminer le niveau de risque en 30 minutes





VANCOUVER, Colombie-Britannique, et SAN DIEGO, 5 mai 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité innovante offrant une plateforme compatible avec l'intelligence artificielle (IA) pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse d'annoncer qu'elle a publié un outil gratuit pour les organisations du monde entier afin de les aider à se protéger contre les attaques de rançongiciels.

Les attaques de rançongiciels se poursuivent à l'échelle mondiale et sont maintenant devenues une triple menace. Aucune organisation n'est en sécurité à moins que des mesures adéquates d'atténuation des risques soient prises. Selon le rapport Cost of a Data Breach Report 2022 d'IBM, une attaque par rançongiciel coûte en moyenne 4,54 millions de dollars.

CyberCatch est heureuse de fournir aux organisations, en particulier au leadership de l'organisation, une compréhension claire et simple de la menace des rançongiciels et des contrôles de cybersécurité essentiels que chaque organisation doit avoir en place.

La feuille de travail et le balado sur l'évaluation des risques des rançongiciels de CyberCatch permettront aux organisations, en une trentaine de minutes, de déterminer leur niveau de risque et la probabilité qu'elles soient la cible de rançongiciels. Il suffit à l'organisation d'écouter le balado et de répondre à 10 questions dans la feuille de travail pour déterminer si elle est à risque élevé, modéré ou faible de devenir victime d'une attaque de rançongiciel.

Les 10 questions sont en réalité des contrôles de cybersécurité « essentiels » qui se sont avérés efficaces pour atténuer le risque de rançongiciels. Voici les renseignements communiqués dans le balado :

Qu'est-ce que la triple menace du rançongiciel?

Quelle est la chaîne d'attaque du rançongiciel?

Quels sont les 10 contrôles de cybersécurité essentiels pour se défendre contre les rançongiciels et en quoi consistent-ils?

Comment bien répondre aux questions pour déterminer le niveau de risque?

Quelles sont les mesures d'atténuation des risques à prendre dès maintenant?

À propos des experts qui offrent le balado :

Sai Huda, spécialiste de la cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale, auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity , coauteur de la norme nationale de cybersécurité du Canada et fondateur et chef de la direction de CyberCatch.

, coauteur de la norme nationale de cybersécurité du et fondateur et chef de la direction de CyberCatch. Andy Kim, vice-président, chef de la sécurité de l'information de CyberCatch, l'un des chefs de file mondiaux en matière de sécurité de l'information, ancien chef de la sécurité de l'information d'Allstate, chef des conseils en cybersécurité de FIS, et chef de la cybersécurité de Citigroup.

Pour accéder à la feuille de travail gratuite sur l'évaluation des risques des rançongiciels et écouter le balado, visitez :

https://cybercatch.com/podcast .

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV : CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com .

