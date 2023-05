Sainte-Émélie-de-l'Énergie - La route 131 sera rouverte partiellement à la circulation dès samedi

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que la circulation en alternance sera autorisée sur la route 131, à Sainte-Émélie-de-l'Énergie, à compter du samedi 6 mai. L'inspection réalisée aujourd'hui par les équipes...

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sur l'autoroute 40 en direction est entre les échangeurs Décarie et des...