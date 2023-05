Lineage Logistics annonce la nomination d'un nouveau directeur financier





Lineage Logistics (« Lineage » ou la « Société »), l'un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions logistiques et de SIIC industrielles à température contrôlée, a annoncé ce jour la nomination de Rob Crisci au poste de directeur financier. Crisci apporte plus de 25 ans d'expérience en leadership financier dans les secteurs industriel et technologique. Il rendra directement compte à Greg Lehmkuhl, président du CA et PDG de Lineage.

Pour rejoindre Lineage, Crisci quitte Roper Technologies (NYSE : ROP), l'une des sociétés des classements S&P 500 et Fortune 500 qui pilote 27 entreprises indépendantes sur divers segments de marché, où son dernier poste a été vice-président exécutif et directeur financier. Dans cette fonction, il a supervisé les opérations mondiales de l'entreprise à hauteur de plusieurs milliards de dollars et a joué un rôle central dans sa transformation, de société industrielle cyclique à société principalement centrée sur les logiciels, générant ainsi une augmentation du chiffre d'affaires récurrent, des marges d'exploitation et de la croissance organique. Expérimenté en fusions et acquisitions, il a réussi le déploiement de plus de 20 milliards de dollars en capital et conduit des acquisitions clés pour Roper dans le cadre du remaniement de son portefeuille. Avant de devenir directeur financier, il a passé quatre ans au poste de vice-président des relations financières et investisseurs, améliorant les rapports de la société avec les banques, les investisseurs institutionnels, les conseillers en gouvernance et autres importantes parties prenantes financières. Pendant cette période, la capitalisation boursière de Roper a grimpé de 12 milliards de dollars à plus de 45 milliards de dollars.

Avant Roper, Rob a travaillé dans le secteur de la banque d'investissement chez VRA Partners et Morgan Keegan, en tant que conseiller buy-side chez Devon Value Advisers et comme consultant pour les marchés des capitaux chez Deloitte & Touche.

L'expérience de Crisci à la tête d'équipes fortement engagées et ses succès en matière de performance financière ont été reconnus par Institutional Investor, qui l'a nommé dans son All-American Executive Team en 2019 dans la catégorie Multi-Industry CFO.

« Au nom de l'équipe dirigeante de Lineage et de son conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Rob au poste de directeur financier », a affirmé Lehmkuhl. « Rob est un leader financier possédant une grande expérience dans les organismes publics. Il apporte une grande expertise opérationnelle et stratégique, ainsi qu'une connaissance approfondie des secteurs industriel et technologique. Sa contribution au management de Lineage sera sans nul doute précieuse dans un contexte où la Société poursuit son chemin vers sa croissance et son expansion. »

« Je suis très impressionné par l'incroyable croissance internationale de Lineage sur les 10 dernières années, et je suis impatient de piloter son équipe financière de classe mondiale à ce tournant dans l'histoire de la Société », a déclaré Crisci. « Je suis ravi de cette opportunité de collaborer avec Greg, toute l'équipe dirigeante et le conseil d'administration pour asseoir un peu plus la position de Lineage en qualité de leader mondial à la pointe de l'innovation en solutions logistiques à température contrôlée. »

À propos de Lineage Logistics

Leader des SIIC industrielles à température contrôlée, Lineage Logistics est un fournisseur de solutions logistiques de premier plan au niveau mondial. La Société dispose d'un réseau mondial de plus de 400 installations stratégiquement situées totalisant plus de 2 milliards de pieds cubes de capacité et couvrant 20 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique. L'expertise sectorielle inégalée et les solutions logistiques de bout en bout de Lineage, son réseau immobilier unique, ainsi que le développement et le déploiement de sa technologie innovante permettent d'accroître l'efficacité de la distribution, d'améliorer la durabilité et de réduire les pertes le long de la chaîne d'approvisionnement et, plus important encore, en tant que partenaire visionnaire de Feeding America, de contribuer aussi à nourrir la planète. En récompense de ses principales innovations et initiatives de développement durable, Lineage a été inscrite en 3e position du classement des entreprises les mieux gérées du CNBC Disruptor 50 de 2022 et nommée l'une des entreprises les mieux gérées par Deloitte US en 2022 ; elle a été désignée première société en science des données et inscrite au 23e rang du classement général 2019 des sociétés les plus innovantes au monde de Fast Company. Enfin, elle a été incluse dans la liste Change The World du magazine Fortune en 2020. (www.lineagelogistics.com)

4 mai 2023 à 21:35

