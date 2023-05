Dévoilement des administrateurs élus de TELUS





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 04 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd'hui que les candidats nommés dans la circulaire d'information de 2023 de l'entreprise ont été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l'élection des administrateurs ayant eu lieu à l'assemblée annuelle de TELUS le 4 mai 2023 (l'Assemblée) figurent ci-dessous.



Chacun des 14 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS.

Candidat ou candidate Votes pour % des votes pour Abstentions % d'abstentions Raymond T. Chan 715 113 200 99,09% 6 589 863 0,91% Hazel Claxton 718 494 779 99,56% 3 184 619 0,44% Lisa De Wilde 713 591 419 98,88% 8 088 267 1,12% Victor Dodig 710 579 719 98,46% 11 095 242 1,54% Darren Entwistle 716 366 961 99,26% 5 312 150 0,74% Thomas Flynn 719 715 632 99,73% 1 959 839 0,27% Mary Jo Haddad 706 965 620 97,96% 14 737 808 2,04% Kathy Kinloch 713 916 048 98,92% 7 788 220 1,08% Christine Magee 715 835 382 99,19% 5 869 770 0,81% John Manley 709 926 574 98,38% 11 704 500 1,62% David Mowat 717 925 165 99,48% 3 774 073 0,52% Marc Parent 709 666 857 98,33% 12 032 937 1,67% Denise Pickett 715 165 208 99,09% 6 539 903 0,91% W. Sean Willy 714 902 055 99,06% 6 797 147 0,94%

Toutes les questions soumises au vote lors de l'Assemblée ont été approuvées.

Question Votes pour % des votes pour Abstentions et

votes contre % d'abstentions et

votes contre Nomination de l'auditeur 675 954 638 92,38% 55 777 096 7,62% Vote consultatif sur l'approbation de l'approche concernant la rémunération de la haute direction de TELUS

678 805 377 94,06% 42 887 498 5,94% Approbation d'une augmentation de la réserve d'actions dans le cadre du plan d'unités d'actions incessibles 698 121 536 96,73% 23 578 895 3,27% Approbation d'une augmentation de la réserve d'actions dans le cadre du plan d'unités d'actions liées au rendement 698 891 262 96,84% 22 799 181 3,16%

Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l'Assemblée seront publiés sous peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 18 milliards de dollars et à 18 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 31 pays, TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, et du commerce électronique et de la technologie financière.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires, préventifs et de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent 67 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont, depuis 2000, offert 1,5 milliard de dollars et 2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@NouvellesTELUS) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir des précisions, communiquez avec :

Jacinthe Beaulieu

418-318-6102

[email protected]

4 mai 2023 à 20:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :