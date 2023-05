Les Compagnies Loblaw Limitée annonce l'élection des membres de son conseil d'administration





BRAMPTON, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - (TSX: L) - Les Compagnies Loblaw Limitée (Loblaw) a annoncé aujourd'hui que tous les candidats aux postes d'administrateurs figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 24 mars 2023 ont été élus au conseil d'administration de Loblaw. Le vote a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui a eu lieu virtuellement le 4 mai 2023. Le tableau suivant présente les résultats du vote :

Nom du candidat Votes pour Votes contre Scott B. Bonham 268 387 201 99,78 % 602 964 0,22 % Shelley G. Broader 268 584 485 99,85 % 405 680 0,15 % Christie J.B. Clark 266 167 086 98,95 % 2 823 079 1,05 % Daniel Debow 267 650 587 99,50 % 1 339 578 0,50 % William A. Downe 256 634 704 95,41 % 12 355 461 4,59 % Janice Fukakusa 266 681 860 99,14 % 2 308 305 0,86 % M. Marianne Harris 267 111 770 99,30 % 1 878 395 0,70 % Kevin Holt 268 757 164 99,91 % 233,001 0,09 % Claudia Kotchka 267 709 013 99,52 % 1 278 396 0,48 % Sarah Raiss 267 715 802 99,53 % 1 271 957 0,47 % Galen G. Weston 261 275 271 97,13 % 7 712 388 2,87 % Cornell Wright 266 929 632 99,24 % 2 057 677 0,76 %

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le détaillant le plus important au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant plus de 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw - Vivre bien, vivre pleinementMD - met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle, de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 épiceries, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans près de 1 400 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD et près de 500 magasins de Loblaw; ses services financiers offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du PrésidentMD; ses vêtements mode de marque Joe FreshMD à prix abordables pour toute la famille; et quatre des marques les plus populaires au Canada, soit Life BrandMD, Délices du marchéMD, sans nomMD et le Choix du PrésidentMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca ainsi que le profil d'émetteur de Loblaw au www.sedar.com.

SOURCE Loblaw Companies Limited

4 mai 2023 à 18:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :