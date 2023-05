Montréal fait le point sur la crue des eaux printanières





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - L'Organisation de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (OSCAM) est toujours en mode intervention 1 de son Plan particulier d'intervention inondations printanières. L'augmentation des débits des derniers jours a entraîné une hausse des niveaux d'eau. Cependant, les prévisions actuelles montrent une stabilité pour les prochains jours suivis d'une décrue très lente.

Les arrondissements et les villes liées concernées ont installé des digues et des moyens de protection temporaires. Ils ont également distribué des sacs de sable aux citoyennes et citoyens qui pouvaient être impactés par la crue printanière. Jusqu'à maintenant, la situation est maîtrisée et l'agglomération de Montréal a les ressources nécessaires pour répondre aux besoins actuels.

Afin d'assurer la sécurité des citoyennes et citoyens, certaines routes et ponts ont dû être temporairement fermés.

Chemin Bord du Lac sur l'île Bizard entre la rue Roussin et Place des Cageux;

du Lac sur l'île Bizard entre la rue Roussin et Place des Cageux; Boulevard Lalande, entre la rue Dollard et le parc des Anciens-Combattants;

et le parc des Anciens-Combattants; Chemin de l'Anse-à-l'Orme, entre le chemin de Senneville et le boulevard Gouin;

l'Anse-à-l'Orme, entre le chemin de et le boulevard Gouin; Pont de l'Anse-à-l'Orme : le boulevard Gouin est fermé entre le chemin de l'Anse-à-l'Orme et la rue Anger;

l'Anse-à-l'Orme : le boulevard Gouin est fermé entre le chemin de l'Anse-à-l'Orme et la rue Anger; Pont de l'île Mercier entre l'île Mercier et l'île Bizard.

Le CCMU a mis en ligne une carte indiquant l'état des routes afin de faciliter les déplacements de la population montréalaise. Pour des raisons de sécurité, l'OSCAM recommande d'éviter les secteurs des fermetures.

Hier, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) en lien avec la sécurité civile a déployé son nouveau Centre d'opération d'urgence sur le site (COUS) à la caserne 61 située à Dollard-des-Ormeaux. Ouvert 24h/24, ce centre qui comprend notamment des membres du SIM, du SPVM, et d'Urgences-santé sert à coordonner sur le terrain les actions tactiques pour répondre rapidement aux urgences.

Pour suivre l'état de la situation et pour plus d'informations, visitez la page montréal.ca .

SOURCE Ville de Montréal

4 mai 2023 à 18:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :