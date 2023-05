Berkshire Hathaway Specialty Insurance nomme Hilary Browne et Cameron Holmes à des postes de direction mondiale de la souscription





Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) a annoncé aujourd'hui deux promotions: Hilary Browne a été promue au poste de directrice mondiale adjointe de la souscription, et Cameron Holmes est désormais directeur mondial de la souscription pour les biens immobiliers dans les secteurs de l'énergie et de la construction.

Hilary, qui a près de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance mondiale, a rejoint BHSI en 2019 en tant que directrice nationale, en Irlande, et responsable des assurances dommages pour l'Europe, et elle occupait récemment le poste de directrice mondiale de la souscription, pour les assurances de dommages et de soins de santé, et directrice adjointe pour l'Europe. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ses responsabilités pour la région Europe seront transférées à Alessandro Cerase, nouvellement nommé directeur de la région Europe de BHSI, tandis qu'elle conservera la responsabilité de la souscription mondiale des assurances de dommages et de soins de santé. En outre, dans ses nouvelles fonctions, Hilary assurera le contrôle exécutif de la souscription mondiale A&H de BHSI, de la souscription et du soutien multinationaux, ainsi que des affaires de souscription. Elle sera toujours basée à Dublin et rendra compte à David Fields, directeur mondial de la souscription chez BHSI.

« Hilary a apporté une contribution exceptionnelle à BHSI, à la fois en tant que membre de notre équipe de direction en Europe et en tant que directrice mondiale de la souscription en assurance dommages et santé », a déclaré David Fields. « Avec la croissance du portefeuille mondial de souscription de BHSI, le moment est venu de renforcer notre leadership mondial en matière de souscription, et les contributions d'Hilary chez BHSI et dans le secteur font d'elle la personne idéale pour ce poste ».

Cameron est responsable des lignes techniques de biens immobiliers chez BHSI en Australie depuis 2018. Il a rejoint BHSI en 2015 en tant que responsable énergie et construction de biens immobiliers et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et de l'assurance des biens techniques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il restera basé à Sydney et rendra compte à Dean LaPierre, directeur mondial de la souscription de BHSI pour les biens et la marine.

« Cam a joué un rôle clé dans la croissance de nos activités de biens immobiliers et de lignes techniques en Australie », a déclaré Dean LaPierre. « En tant que membre de notre équipe de direction mondiale de la souscription, il apportera une contribution plus importante à nos activités en travaillant avec nos équipes régionales de souscription qui offrent aux clients et aux courtiers du monde entier la stabilité de la solide capacité financière de BHSI, notre engagement à long terme sur le marché et notre expertise en matière de souscription ».

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) propose des assurances de biens commerciaux, de dommages, de responsabilité civile professionnelle médicale, de cadres et de professionnels, de responsabilité civile transactionnelle, de caution, de marine, de voyage, de programmes, d'accidents et de santé, d'assurance maladie en excédent de pertes, de propriétaires et de multinationale. Les conditions réelles et définitives de la couverture pour toutes les lignes de produits peuvent varier. Elle souscrit sur le papier des compagnies d'assurance du groupe National Indemnity de Berkshire Hathaway, dont la capacité financière est notée A++ par AM Best et AA+ par Standard & Poor's. Basée à Boston, Berkshire Hathaway Specialty Insurance possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adélaïde, Auckland, Barcelone, Brisbane, Bruxelles, Cologne, Dubaï, Dublin, Francfort, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londres, Lyon, Macao, Madrid, Manchester, Melbourne, Munich, Paris, Perth, Singapour, Sydney, Toronto et Zurich.

4 mai 2023

