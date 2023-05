De nouvelles mesures d'apaisement pour Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Lors de la séance du conseil d'arrondissement du lundi 1er mai, Montréal-Nord a annoncé l'adoption de nouvelles mesures d'apaisement pour améliorer la sécurité et la qualité de vie dans ses quartiers. Un total de 126 dos d'ânes seront installés à travers le territoire, un nombre record pour l'arrondissement.

« La sécurité des résident.e.s est une priorité pour nous. Nous sommes fiers d'annoncer que nous allons intensifier nos efforts pour sécuriser les déplacements à pied, à vélo ou en voiture dans nos quartiers", souligne Monsieur Sari Abdelhaq, maire suppléant de Montréal-Nord. «Cette année, nous allons aménager un record de 126 dos d'âne. Nous sommes résolus à agir rapidement pour améliorer la sécurité de celles et ceux qui utilisent nos voies publiques ».

Les mesures adoptées au conseil s'inscrivent dans le Plan stratégique Oser ensemble, qui vise à encourager la mobilité durable ainsi que des déplacements agréables et sécuritaires.

En plus des nombreuses interventions d'apaisement saisonnières déjà réalisées au cours des cinq dernières années , l'Arrondissement posera, cette année, les actions suivantes :

1. Ajout de 126 nouveaux dos d'âne

Des mesures sont prises pour sécuriser les abords des écoles et des parcs. Pour y parvenir, 126 dos d'âne sont prévus dans les rues présentant des enjeux d'excès de vitesse. L'installation de ces dos d'âne et de traverses surélevées contraindrait les automobilistes à ralentir leur vitesse de circulation, ce qui contribuerait à la sécurité des usagers des rues concernées.L'aménagement des dos d'âne sera possible grâce au Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des transports et de la mobilité durable du Québec.

2. Mise à sens unique de la rue Prieur

La rue Prieur est concernée par un projet d'aménagement de pistes cyclables qui s'inscrit dans la continuité d'un autre projet de piste cyclable dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. L'objectif est de créer un lien cyclable Est-Ouest entre les deux arrondissements et d'assurer la continuité de cet axe.

Toutefois, la largeur de la rue ne permet pas de maintenir une circulation à double sens. L'ajout d'une piste cyclable nécessite la mise à sens unique de la rue, ce qui permettra de sécuriser les déplacements de tous les usagers.

3. Mise à sens unique de la rue Amos (Direction Est)

Pour aménager une piste cyclable sur la rue d'Amos, il est nécessaire de revoir le partage de la rue. Actuellement, la rue est à sens unique en direction Est, à l'exception du tronçon situé entre les rues Saint-Julien et Garon. Pour permettre une circulation sécuritaire, il est nécessaire de mettre également ce tronçon de rue à sens unique.

Ce changement permettra également d'assurer la continuité et l'homogénéité de la piste cyclable et de la circulation sur la rue d'Amos.

4. De nouveaux supports à vélo

L'Arrondissement a prévu d'installer 56 supports à vélo sur son territoire en 2023, en particulier le long des pistes cyclables. Cette initiative vise à encourager et faciliter l'utilisation du vélo comme mode de transport. Avec cette mesure, l'Arrondissement espère ainsi contribuer à la promotion de la mobilité durable et à l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyen.ne.s.

Bilan 2022

Rappelons que l'Arrondissement a effectué plusieurs interventions en 2022 en matière d'apaisement avec plusieurs réalisations notables:

Près de 78 dos d'âne ont été installés dans divers quartiers grâce au Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière du ministère des transports;

Huit traverses surélevées ont été mises en place grâce à ce même programme;

Deux intersections ont été surélevées avec avancée de trottoir afin de renforcer la sécurité des piétons;

En ce qui concerne le transport actif, quatre nouvelles stations BIXI ont été installées pour un total de 11 stations;

Enfin, pour améliorer la sécurité aux passages piétons, trois traverses lumineuses ont été installées et quatre afficheurs pédagogiques ont été acquis pour une installation prochaine.

Ces différentes réalisations témoignent de l'engagement de Montréal-Nord en matière de sécurité routière et d'apaisement des quartiers.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

4 mai 2023 à 16:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :