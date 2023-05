Liang Qiu, important actionnaire de Tenet, fait une déclaration concernant le communiqué de presse du 1er mai 2023





TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 4 mai 2023 / Liang Qiu fait la déclaration suivante en sa qualité d'actionnaire principal de Tenet Fintech Group Inc. (« Tenet » ou la « Société »). Ce communiqué de presse ne représente pas les opinions de la Société ou de tout autre administrateur ou dirigeant de la Société.

« J'ai de sérieuses inquiétudes concernant le communiqué de presse publié par la Société le 1er mai 2023 qui annonçait le départ de Johnson Joseph en tant que PDG de la Société et la nomination de Raji Wahidy en tant que PDG par intérim. Le communiqué de presse m'a cité disant que " je me réjouis de travailler avec M. Wahidi ". Ce qui n'est pas exact et j'estime donc qu'il est nécessaire de corriger l'idée que je soutenais le départ de M. Joseph de la Société. En fait, je n'ai été informé du départ de M. Joseph qu'après coup et je n'ai pas révisé ni autorisé le communiqué de presse de la Société avant sa publication. Compte tenu de l'importance cruciale de M. Joseph pour la survie et l'avenir de Tenet, j'ai clairement dit aux autres administrateurs que je désapprouvais leur décision. »

« En tant qu'actionnaire de la Société, j'ai également avisé les administrateurs indépendants que je les considère responsables des conséquences du départ soudain de M. Joseph de la Société. Je les ai informés que je pense que ce qui est le mieux pour Tenet et ses actionnaires, en particulier pour ses opérations en Chine, est que les administrateurs indépendants démissionnent et que M. Joseph et moi reprenions notre plan pour construire le Business Hub à l'échelle mondiale et apporter de la valeur aux actionnaires de la Société. »

