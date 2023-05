Vote de grève dans le transport scolaire dans Charlevoix-Est





Les salaires qui nous sont versés dans le transport scolaire ne sont pas à la hauteur de nos responsabilités - Jean-Albert Gaudreault, président du syndicat

CHARLEVOIX, QC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le Syndicat du transport scolaire de Charlevoix-Est (CSN) a adopté une banque de 14 jours de grève à 86 % par voie de scrutin secret lors d'une assemblée générale qui s'est tenue ce mercredi 3 mai en soirée.

«?Les salaires qui nous sont versés dans le transport scolaire ne sont pas à la hauteur de nos responsabilités. Notre métier doit être valorisé et nos salaires doivent reconnaître le fait que nous conduisons un véhicule lourd, que nous avons des horaires coupés qui nous font travailler très tôt le matin et tard en fin de journée, sans compter que nous avons jusqu'à 72 élèves derrière nous selon le type de véhicule, avec tout ce que ça implique. Nous nous sommes serré la ceinture depuis trop longtemps et nous voulons notre part des nouveaux budgets qui viennent d'être octroyés à notre employeur?», affirme Jean-Albert Gaudreault, président du syndicat.

«?Lors de leurs récentes négociations avec le gouvernement, les transporteurs scolaires ont reçu des bonifications importantes de l'ordre de 15 à 30 % de leurs contrats, ce qui leur donne une nouvelle capacité de bien payer leurs conductrices et leurs conducteurs. Notre secteur vit toujours avec de graves problèmes d'attraction et de rétention, ce qui menace toujours le service de transport aux élèves que nous offrons tous les jours. Il est temps que ça cesse et la seule solution, c'est de verser de bons salaires qui attireront des travailleuses et des travailleurs dans notre secteur?», souligne Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?Dans le transport scolaire, les boss ont très longtemps misé sur le fait qu'on pouvait engager du monde sans bonifier leurs conditions de travail de manière à bien rémunérer les salarié-es. Ils ont fait beaucoup d'argent sur leur dos et, actuellement, on voit très bien que cette vision à court terme nous a menés à la rareté de main-d'oeuvre que nous connaissons et aux bris de services que nous observons partout au Québec. Pour régler le problème, c'est simple : payez bien votre monde et vous allez en avoir des candidatures?», conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Sans contrat de travail depuis le 30 juin 2022, le Syndicat du transport scolaire de Charlevoix-Est (CSN) regroupe une quinzaine de membres et est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

